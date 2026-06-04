Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα του Ντουμπάι και τα τρία παιδιά της «απήχθησαν» σε νυχτερινή έφοδο

Snapshot Η πρώην σύζυγος του Σεΐχη του Ντουμπάι, Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι, και τα τρία παιδιά της απήχθησαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής αστυνομικής εφόδου, σύμφωνα με καταγγελίες του δικηγόρου της.

Η Ζεϊνάμπ είχε προειδοποιηθεί δικαστικά ότι αν δεν απέσυρε την αίτηση για επιμέλεια των παιδιών, θα υπέφερε «χρήση βίας».

Ο δικηγόρος της ζητά επείγουσα παρέμβαση από τα Ηνωμένα Έθνη για την προστασία της ίδιας και των παιδιών της.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών για κακομεταχείριση και περιορισμούς των γυναικών της βασιλικής οικογένειας στο Ντουμπάι.

Τα δικαστήρια είχαν διατάξει την παράδοση των παιδιών στον πατέρα τους, ενώ η Ζεϊνάμπ υποστηρίζει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα επιμέλειας βάσει προηγούμενης συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Η μάχη για την επιμέλεια τριών παιδιών ενός Σεΐχη του Ντουμπάι με την πρώην σύζυγό του, πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις, μετά τη νυχτερινή έφοδο της αστυνομίας του Εμιράτου και την απαγωγή τους, όπως καταγγέλλει ο δικηγόρος της.

Η Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι είχε προειδοποιηθεί πριν από δύο μήνες μέσω δικαστικών εγγράφων ότι, αν δεν αποσύρει την αίτηση για την επιμέλεια των παιδιών της, διακινδύνευε να υποστεί «χρήση βίας».

Τώρα, ο δικηγόρος της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντέιβιντ Χέιγκ, δηλώνει ότι η αστυνομία του Ντουμπάι έθεσε σε εφαρμογή αυτή την απειλή κατά τη διάρκεια νυχτερινής εφόδου στο σπίτι της.

⚠️ Dubai Prensi, eski eşi ve 3 çocuğunu kaçırmakla suçlanıyor! Polis baskınının altından velayet savaşı çıktı!



Dubai Kraliyet Ailesi üyedi Şeyh

Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum’un eski eşi Zeynab Javadli ve 3 kızının evlerinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü… pic.twitter.com/8j5ClmxoYL — ?️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) June 4, 2026

Σε μια δριμεία καταγγελία εναντίον των ηγετών του Ντουμπάι, που δημοσιεύθηκε αρχικά στην Daily Mail, δήλωσε: «Επιβεβαιώθηκε, την πήραν. Έχω σοβαρές και επείγουσες ανησυχίες για την ασφάλεια και την τύχη της Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι, πρώην συζύγου του Σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ., ανιψιού του ηγέτη του Ντουμπάι, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Η Ζεϊνάμπ επικοινώνησε για τελευταία φορά χθες το βράδυ. Από τότε, κάθε επικοινωνία έχει διακοπεί. Πολλοί φίλοι και μέλη της οικογένειας έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, και κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της.

Η ηλικιωμένη μητέρα της Ζεϊνάμπ ταξίδεψε σήμερα στο Ντουμπάι για να στηρίξει την κόρη και τα εγγόνια της. «Πήγε στο σπίτι της κόρης της και το βρήκε κλειδωμένο. Της έχουν πλέον πει ότι δεν μπορεί να φύγει από το Ντουμπάι.»

«Η Ζεϊνάμπ είχε ορίσει τον κορυφαίο βασιλικό δικηγόρο Ρόντνεϊ Ντίξον να την εκπροσωπήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα ασκήσουμε επείγουσα πίεση στα Ηνωμένα Έθνη για άμεση παρέμβαση και την προστασία της Ζεϊνάμπ και των τριών μικρών παιδιών της.»

Ο δικηγόρος της παραδέχεται πως η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη όπως συμβαίνει με τις γυναίκες της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι, που κρατούνται όμηροι καθώς η ισχυρή βασιλική οικογένεια έχει στο πλευρό της, τις αρχές του Εμιράτου.

«Πιστεύω ότι η Αστυνομία του Ντουμπάι, η κρατική ασφάλεια των ΗΑΕ και δυνάμεις που ενεργούσαν υπό τις διαταγές του ηγεμόνα Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ επιτέθηκαν στο σπίτι της Ζεϊνάμπ τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 και την πήραν μαζί με τα μικρά της παιδιά.

«Αυτό δεν ήταν απροσδόκητο. Από τη στιγμή του διαζυγίου της από τον ανιψιό του ηγεμόνα το 2019, η Ζεϊνάμπ υπέστη φρικτές και αμείλικτες κακοποιήσεις: επιθέσεις στο σπίτι της, απειλές σύλληψης και απαγόρευση ταξιδιού που την έκαναν, με κάθε ουσιαστική έννοια, όμηρο στο ίδιο της το σπίτι.

Όταν η Αστυνομία του Ντουμπάι επιτέθηκε για τελευταία φορά στο σπίτι της, η Ζεϊνάμπ το μετέδωσε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, σε μια απελπισμένη, σε πραγματικό χρόνο έκκληση για διεθνή βοήθεια.

The women and mothers of the Emirati royal family deserve better than to live in constant fear and trauma by the UAE's dictatorial security just for making use of their human and Islamic right of divorcing from tyrants. Zeynab Javadli has been missing since she entered Dubai https://t.co/VbHRRLGmYJ pic.twitter.com/KFvnTsV1O3 — Wad Kosti (@waladkosti) November 15, 2025

Στο Ντουμπάι, γυναίκες και παιδιά προσφέρονται συστηματικά σε χρυσό πιάτο στον πιο ισχυρό σεΐχη, ή στον πλουσιότερο επιχειρηματία.

«Η υπόθεση της Ζεϊνάμπ αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά στο Ντουμπάι απλά δεν είναι ασφαλείς. Αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, όχι ως ανθρώπινα όντα με δικαιώματα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα τα δικαστήρια του Ντουμπάι είχαν διατάξει την αστυνομία να αρπάξει τις τρεις μικρές κόρες της Τζαβάντλι και να τις παραδώσει στον πατέρα τους – τον πρώην σύζυγό της – τον σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Ωστόσο, η ίδια αντέτεινε πως μια προηγούμενη νομική συμφωνία με τον θείο του, τον ηγεμόνα του Ντουμπάι Σεΐχη Μοχάμεντ, μια ηγετική φυσιογνωμία στις βρετανικές ιπποδρομίες, της έδωσε το δικαίωμα να κρατήσει τα κορίτσια.

Στα δικαστικά έγγραφα της επιμέλειας η πρώην Ολυμπιονίκης ισχυρίστηκε ότι προκάλεσε δυσφορία και βλάβη στις κόρες τους, αφήνοντάς τες χωρίς επίβλεψη, χρησιμοποιώντας ακατάλληλη γλώσσα, στερώντας τες τον ύπνο και οδηγώντας απερίσκεπτα.

Ο πρώην σύζυγος από την πλευρά του αντέκρουσε ότι εκείνη αρνήθηκε να υπακούσει σε προηγούμενες δικαστικές διαταγές και θέλει να κρατήσει τα παιδιά μακριά του για να «ενσταλάξει δυτική συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε μουσουλμάνους, πολίτες των ΗΑΕ και μέλη της κυβερνώντος οικογένειας ειδικότερα».

Η υπόθεση ακολουθεί μια σειρά ανησυχητικών σκανδάλων που εμπλέκουν πριγκίπισσες της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πρώην σύζυγος του Σεΐχη Μοχάμεντ, η πριγκίπισσα Χάγια, η οποία εγκατέλειψε τα ΗΑΕ πριν από επτά χρόνια, επιμένοντας ότι φοβόταν για τη ζωή της.

Στη συνέχεια, το 2021, μία από τις κόρες του Σεΐχη Μοχάμεντ, η πριγκίπισσα Λατίφα, δημοσίευσε βίντεο στα οποία ισχυριζόταν ότι της είχαν χορηγήσει ναρκωτικά και ότι κρατούνταν αιχμάλωτη από τον πατέρα της σε μια «βίλα-φυλακή» μετά από απόπειρα να εγκαταλείψει το Ντουμπάι.

Αργότερα εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «ζούσε όπως επιθυμούσε».

Και η μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Λατίφα, η Σέιχα Σαμσά, απήχθη από έναν δρόμο του Κέιμπριτζ τον Αύγουστο του 2000, κατόπιν διαταγής του πατέρα της. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

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