Θάνατος μυστήριο 34χρονης Βρετανίδας στο Ντουμπάι - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

Εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη χώρα της Μέσης Ανατολής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μυστήριο καλύπτει τον ξαφνικό θάνατο μιας 34χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε μετακομίσει στο Ντουμπάι για μία νέα ζωή.

Η Ντεζιρέ Γκόλινγκ, με καταγωγή από το Μέρσεϊσαϊντ, πιστεύεται ότι ζούσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν στον τομέα των ακινήτων και του μάρκετινγκ. Η πιο πρόσφατη δουλειά της, σύμφωνα με το LinkedIn, ήταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων στο Property Finder στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η αιτία θανάτου της 34χρονης παραμένει ασαφής, ωστόσο συγγενείς και φίλοι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής, χωρίς αναφορές στα αίτια του απροσδόκητου θανάτου της.

Η συντετριμμένη μητέρα της, Paula, η οποία μεταβαίνει στο Ντουμπάι, σε δήλωσή της, ανέφερε πως η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια και ευχαρίστησε όλους όσοι της συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Μεταξύ αυτών που απέτισαν φόρο τιμής ήταν η ξαδέρφη της Amber Harrison, πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του ITV G'Wed, η οποία έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram: «Η όμορφη μεγάλη μας ξαδέρφη Ντεζιρέ. Αγαπημένη από τόσους πολλούς, θα σας λείψει.

Η οικογένειά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς εσένα. Η βασίλισσα του Ντουμπάι. Ελπίζω να είσαι σε πολύ καλύτερο μέρος, όμορφη ψυχή».

