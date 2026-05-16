Live blog - Eurovision 2026: Ξεκίνησε o 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού - Φαβορί ο Akylas με το «Ferto»

Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 ξεκίνησε! Απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού με τον Akyla και το «Ferto».

Η χώρα μας εμφανίζεται έκτη και σύμφωνα με τα προγνωστικά αναμένεται να λάβει μία πολύ καλή θέση στην τελική κατάταξη, καθώς το «Ferto» έχει ήδη ξεσηκώσει την Ευρώπη.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό Τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία,

Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος,

Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

