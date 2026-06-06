Γερμανία: Εξιτήριο για τον Αμερικανό γιατρό που είχε προσβληθεί από τον ιό του Έμπολα στο Κονγκό

Ο 39χρονος γιατρός από τις ΗΠΑ παρέμεινε επί δύο εβδομάδες σε καραντίνα στην ειδική πτέρυγα απομόνωσης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Βερολίνου Charité

Μίλτος Τσεκούρας

Γερμανία: Εξιτήριο για τον Αμερικανό γιατρό που είχε προσβληθεί από τον ιό του Έμπολα στο Κονγκό
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 39χρονος Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε από τον ιό του Έμπολα στο Κονγκό έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Charité του Βερολίνου μετά από δύο εβδομάδες καραντίνας.
  • Από τις 30 Μαΐου δεν ανιχνεύεται ο ιός στο αίμα του και η υγειονομική αρχή κατήργησε την εντολή απομόνωσής του.
  • Η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά του, που ταξινομήθηκαν ως επαφές υψηλού κινδύνου και τέθηκαν σε καραντίνα, έλαβαν επίσης εξιτήριο.
  • Ο γιατρός έλαβε πειραματικές θεραπείες κατά του ιού και ευχαρίστησε το νοσοκομείο για τη φροντίδα που του παρείχε.
  • Η μεταφορά και νοσηλεία του έγιναν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας χωρίς κίνδυνο για το κοινό ή το προσωπικό του νοσοκομείου.
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Εξιτήριο έλαβε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός γιατρός ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βερολίνου, καθώς είχε προσβληθεί από τον ιό του Έμπολα ενώ βρισκόταν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. «Έλαβα φροντίδα πρώτης κατηγορίας», δήλωσε ο ίδιος.

Ο 39χρονος γιατρός από τις ΗΠΑ παρέμεινε επί δύο εβδομάδες σε καραντίνα στην ειδική πτέρυγα απομόνωσης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Βερολίνου Charité και, όπως ανακοινώθηκε, είναι καλά στην υγεία του και ήδη από τις 30 Μαΐου δεν ανιχνεύεται ο ιός στο αίμα του. Σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, η αρμόδια υγειονομική αρχή ήρε σήμερα την εντολή απομόνωσής του. Η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά του έφθασαν στο Βερολίνο λίγες ημέρες αργότερα από τον ίδιο και ταξινομήθηκαν ως «επαφές υψηλού κινδύνου», ήταν ωστόσο ασυμπτωματικοί και τέθηκαν σε καραντίνα σε ξεχωριστό τμήμα του νοσοκομείου. Σήμερα έλαβαν και εκείνοι εξιτήριο.

Ο ίδιος ο ασθενής ευχαρίστησε θερμά την ομάδα του νοσοκομείου: «Έλαβα φροντίδα πρώτης κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων πειραματικών θεραπειών οι οποίες δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση ιών αυτού του τύπου. Η ευγνωμοσύνη μου δεν περιγράφεται επαρκώς με λόγια», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στους ανθρώπους στο Κονγκό οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ανάλογη φροντίδα.

Ο γιατρός εργαζόταν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα από νέα έξαρση του Έμπολα, και μεταφέρθηκε με ειδική πτήση στο Βερολίνο στις 20 Μαΐου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Νοσηλεύθηκε στην ειδική πτέρυγα απομόνωσης της κλινικής Βίρχοου, στην οποία διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες απομόνωσης. Σύμφωνα μάλιστα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, ήταν απολύτως σαφές ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για το κοινό ή άλλους ασθενείς, ενώ ελήφθησαν και τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του προσωπικού.

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