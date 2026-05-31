Κρούσμα Έμπολα και στην Ιταλία - Ασθενής απομονώθηκε σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν οτι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας
Ενας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν οτι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.
Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.
Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίσθηκε και πάλι, πάντως, οτι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.
