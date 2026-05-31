Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη διάσημη μπανάνα των 6,2 εκατ. δολαρίων από μουσείο

Το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, με άλλους να καταναλώνουν τη μπανάνα ως πράξη διαμαρτυρίας ή δημόσιας επίδειξης.

Το Κέντρο Πομπιντού – Μετς, στην ανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα (31/05) ότι υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων μετά την κλοπή ενός εμβληματικού έργου του Μαουρίτσιο Κατελάν, του Comedian, που αποτελείται από μία μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία.

Το φρούτο εξαφανίστηκε.

Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης κατέβασε την μπανάνα από τον τοίχο και την έφαγε.

Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από έναν φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου.

Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις ημέρες και «η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασης», το μουσείο «καταδίκασε την πράξη ως προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα».

Το έργο Comedian δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο Κέντρο Πομπιντού – Μετς στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυριακή χωρίς τέλος» που φιλοξενείται στο μουσείο από τον Μάιο του 2025 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Τον περασμένο Ιούλιο, είχε βρεθεί ο άνθρωπος που έγραφε στα κοινωνικά δίκτυα ότι εκείνος έφαγε τη μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση εις βάρος του, όπως είπε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου, Έλσα Ντε Σμετ.

Αυτήν τη φορά, όμως, η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και «δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του». Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα «σεβασμού στο έργο».

Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, το 2019 στο Μαϊάμι, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου, που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία «αντίτυπα» του έργου πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 6,2 εκατ. δολαρίων. Αγοραστής του ήταν ο Τζάστιν Σαν, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Μερικές ημέρες αργότερα, ο επιχειρηματίας έφαγε την μπανάνα, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων.