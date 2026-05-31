Γιατί το σκόρδο απωθεί τα κουνούπια και αποτρέπει την αναπαραγωγή τους

Το σκόρδο έχει κερδίσει τη φήμη φυσικού απωθητικού κουνουπιών και νέα έρευνα βοηθά να εξηγηθεί το γιατί.

Μια ένωση στο σκόρδο που ονομάζεται διαλλυλ-δισουλφίδιο (diallyl disulfide) φαίνεται να προκαλεί μια αντίδραση αποφυγής στα κουνούπια, ενώ έδειξε να επηρεάζει το ζευγάρωμα και την ωοτοκία σε εργαστηριακά πειράματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση σκόρδου θα σας προστατεύσει από τα τσιμπήματα. Το εύρημα είναι πιο συγκεκριμένο: οι ενώσεις του σκόρδου μπορεί να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αναπτύξουν νέες στρατηγικές ελέγχου των κουνουπιών, ειδικά εκείνες που μειώνουν την αναπαραγωγή αντί να σκοτώνουν απλώς τα ενήλικα κουνούπια.

Γιατί το σκόρδο επηρεάζει τα κουνούπια

Οι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, για να δουν αν κάποια φυτική ένωση άλλαξε τη συμπεριφορά των εντόμων. Το σκόρδο ξεχώρισε επειδή διέκοψε έντονα το ζευγάρωμα και την ωοτοκία.

Η δραστική ένωση διαλλυλ-δισουλφίδιο περιέχει θείο και συνεισφέρει στην έντονη γεύση και μυρωδιά του σκόρδου. Το εκπληκτικό ήταν ότι το αποτέλεσμα δεν αφορούσε κυρίως την οσμή. Τα έντομα χρειάστηκε να δοκιμάσουν ή να έρθουν σε άμεση επαφή με την ένωση του σκόρδου για την ισχυρότερη απόκριση.

Στα κουνούπια και τα σχετικά έντομα, το διαλλυλ-δισουλφίδιο φαίνεται να ενεργοποιεί έναν αισθητηριακό υποδοχέα που ονομάζεται TrpA1. Αυτός ο υποδοχέας βοηθά τα έντομα να ανιχνεύουν δυσάρεστες ή ερεθιστικές ουσίες. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορεί να κάνει το έντομο να αποφύγει την ουσία και να μειώσει τις συμπεριφορές, που απαιτούνται για την αναπαραγωγή.

Πώς το σκόρδο μπορεί να εμποδίσει τα κουνούπια να αναπαραχθούν

Ο έλεγχος των κουνουπιών συχνά επικεντρώνεται στα τσιμπήματα, αλλά η αναπαραγωγή είναι εξίσου σημαντική. Τα θηλυκά κουνούπια γεννούν αυγά σε ή κοντά σε στάσιμα νερά και η μείωση της ωοτοκίας μπορεί να μειώσει τον μελλοντικό αριθμό κουνουπιών.

Στην μελέτη, οι ενώσεις του σκόρδου διέκοψαν δύο βασικές συμπεριφορές: ζευγάρωμα και ωοτοκία.

Αυτό καθιστά το σκόρδο πιθανό εργαλείο «συμπεριφοράς» για τον έλεγχο των κουνουπιών. Αντί να δρα μόνο ως δηλητήριο, μια ένωση με βάση το σκόρδο θα μπορούσε θεωρητικά να κάνει ορισμένα περιβάλλοντα λιγότερο ελκυστικά για αναπαραγωγή κουνουπιών.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα κουνούπια μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα, η ελονοσία, ο ιός Τσικουνγκούνια και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Οποιοδήποτε εργαλείο μειώνει με ασφάλεια τους πληθυσμούς κουνουπιών θα μπορούσε να έχει αξία για τη δημόσια υγεία, ειδικά σε περιοχές όπου οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια είναι συχνές.

Προστατεύει το σκόρδο από τα τσιμπήματα κουνουπιών;

Σε αυτό το σημείο τα στοιχεία πρέπει να ερμηνευτούν προσεκτικά. Η νέα έρευνα ΔΕΝ αποδεικνύει ότι η κατανάλωση, το τρίψιμο στο δέρμα ή η τοποθέτηση σκόρδου γύρω από το σπίτι θα σας προστατεύσει από τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Η μελέτη βοηθά στην εξήγηση ενός βιολογικού μηχανισμού, αλλά δεν αντικαθιστά την αποδεδειγμένη πρόληψη των τσιμπημάτων. Για την προσωπική προστασία, οι καλύτερα υποστηριζόμενες επιλογές παραμένουν τα κατάλληλα εντομοαπωθητικά, τα μακριά μανίκια και παντελόνια, οι σήτες παραθύρων, ο κλιματισμός όπου είναι διαθέσιμος και η απομάκρυνση του στάσιμου νερού γύρω από το σπίτι.

Το σκόρδο μπορεί να εμπνεύσει μελλοντικά απωθητικά ή προϊόντα ελέγχου αναπαραγωγής, αλλά τα σπιτικά «κόλπα» με σκόρδο δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστη προστασία, ειδικά σε μέρη όπου τα κουνούπια μεταφέρουν ασθένειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να βάλω σκόρδο σε στάσιμο νερό για να σταματήσω την αναπαραγωγή των κουνουπιών;

Αυτή δεν είναι μια συνιστώμενη μέθοδος ελέγχου κουνουπιών. Το ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό βήμα είναι να αφαιρέσετε εντελώς το στάσιμο νερό ή να χρησιμοποιήσετε εγκεκριμένα προϊόντα ελέγχου προνυμφών όταν χρειάζεται.

Είναι το σκόρδο ασφαλέστερο από το κανονικό απωθητικό κουνουπιών;

Το σκόρδο είναι φυσικό, αλλά το «φυσικό» δεν σημαίνει αυτόματα αποτελεσματικό ή ασφαλέστερο για χρήση στο δέρμα. Τα αποδεδειγμένα απωθητικά έχουν δοκιμαστεί για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Συμπέρασμα

Το σκόρδο μπορεί να απωθεί τα κουνούπια και να επηρεάζει την αναπαραγωγή τους, επειδή περιέχει μια ένωση, η οποία ενεργοποιεί τους υποδοχείς γεύσης των εντόμων και αυτό προκαλεί αποφυγή και μειώνει τη συμπεριφορά ζευγαρώματος και ωοτοκίας.

Η ανακάλυψη είναι πολλά υποσχόμενη για μελλοντική έρευνα για τον έλεγχο των κουνουπιών, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε υπερβολικές… συμβουλές για το σπίτι. Προς το παρόν, το σκόρδο δεν αντικαθιστά τα αποδεδειγμένα απωθητικά, τα προστατευτικά ρούχα, τις σήτες παραθύρων και την απομάκρυνση του στάσιμου νερού, τα μέτρα που εξακολουθούν να έχουν την μεγαλύτερη σημασία για την πρόληψη των τσιμπημάτων κουνουπιών.

Πηγές:

wired.com

yale.edu

cdc.gov

epa.gov