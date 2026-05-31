Η τεχνική του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποκάλυψη του Τιερί Ανρί – Δείτε Videos

Άφησε την μπάλα μπάσκετ και τα παρκέ, για να «χορέψει» τους αντιπάλους στο χορτάρι ο «Greek Freak» - Η αποθέωση στον Τιερί Ανρί On Air. 

Newsbomb

Η τεχνική του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποκάλυψη του Τιερί Ανρί – Δείτε Videos
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν επίσημος προσκεκλημένος της UEFA στο «Puskas Arena» για τον τελικό του Champions League. Απόλαυσε τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ. Δεν τον ικανοποίησε απόλυτα το αποτέλεσμα (υποστήριζε Άρσεναλ) αλλά χάρηκε ποδόσφαιρο και ατμόσφαιρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν έμεινε εκεί!

Ο «Greek Freak» είχε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο στο ίδιο χορτάρι που διεξήχθη ο τελικός του Champions League. Σε έναν αγώνα επίδειξης, ο Αντετοκούνμπο έδειξε τις ικανότητές του με την μπάλα στα πόδια. Εντυπωσιάζοντας με την τεχνική του.

Μετά τον μεγάλο τελικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα που είχαν studio στη Βουδαπέστη. Ένα απ’ τα αυτά ήταν και το CBS, στη διάσημη εκπομπή για το Champions League με την Κέιτ Άμπντο, τον Τιερί Ανρί, τον Τζέιμι Κάραχερ και τον Μάικα Ρίτσαρντς. Εκεί, αποκάλυψε πως υποστήριζε την Άρσεναλ γιατί ο «Τιτί» ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. Με τον Γάλλο να απαντά πως λατρεύει το παιχνίδι του Γιάννη.

Μάλιστα, ο Ανρί τον συνεχάρη για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Αποκαλύπτοντας πως όταν το είδε, έβαλε τα κλάματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 34°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Όχημα εμβόλισε Ισραηλινούς στη Δυτική Όχθη – Μάχη για τη ζωή δύο τραυματιών, νεκρός ο δράστης

21:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Να προστατευθούν οι Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας»

21:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο με τον σύντροφο και τον γιο της

21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

21:14LIFESTYLE

Η Μαρία Ηλιάκη γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της: «Πέντε υπέροχα χρόνια μαζί σου, παιδί μου»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρούσμα Έμπολα και στην Ιταλία - Ασθενής απομονώθηκε σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ανατιμήσεις στον καφέ ήρθαν για να μείνουν – Οι καταναλωτές μειώνουν τις αγορές

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γαμπρός σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

20:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και έπαιξε στην Puskás Aréna – Βίντεο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα πέρασε και στη Βραζιλία: Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο - Κυνηγούσε ένα περιστέρι και βρέθηκε στο κενό

20:25ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένα Έθνη: Διπλή συνεδρίαση για Λίβανο και το drone που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά κυβερνητική παρέμβαση για τα επεισόδια στην Αλβανία - «Προστατέψτε την ελληνική μειονότητα»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη διάσημη μπανάνα των 6,2 εκατ. δολαρίων από μουσείο

20:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σκηνοθέτης του First Reformed «βλέπει» ένα Χόλιγουντ γεμάτο AI ηθοποιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γαμπρός σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πατέρας και γιος χάθηκαν μαζί στην άσφαλτο – Αυτά είναι τα πρόσωπα του μοιραίου τροχαίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:55LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το νέο αισιόδοξο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο - «Το χαμόγελο που βλέπετε είναι ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός»

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η Κομοτήνη στο επίκεντρο των «τουρκικών ταγμάτων θανάτου» - Οι συλλήψεις από το ελληνικό FBI

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο - Κυνηγούσε ένα περιστέρι και βρέθηκε στο κενό

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο με τον σύντροφο και τον γιο της

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ