IAEA για Ζαπορίζια: Φυσιολογικά τα επίπεδα ραδιενέργειας μετά από χτύπημα drone

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε ότι στο πυρηνικό εργοστάσιο τα επίπεδα ακτινοβολίας στην περιοχή της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο είναι φυσιολογικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διαπίστωσε ζημιές στο εξωτερικό ενός κτιρίου στο πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στην Ουκρανία μετά από επίθεση με drone.