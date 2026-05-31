IAEA για Ζαπορίζια: Φυσιολογικά τα επίπεδα ραδιενέργειας μετά από χτύπημα drone
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε ότι στο πυρηνικό εργοστάσιο τα επίπεδα ακτινοβολίας στην περιοχή της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο είναι φυσιολογικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διαπίστωσε ζημιές στο εξωτερικό ενός κτιρίου στο πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στην Ουκρανία μετά από επίθεση με drone.
