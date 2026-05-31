Γιώργος Αλκαίος: «Όταν επέστρεψα από την Eurovision, θεώρησα ότι ο κύκλος μου στην μουσική έκλεισε»

Για την απόφασή του να αποτραβηχτεί από την μουσική, μετά την συμμετοχή του στην Eurovision το 2010, μίλησε σε συνέντευξή του στο «Καλύτερα Δεν Γίνεται» ο Γιώργος Αλκαίος.

«Όταν γύρισα από την Eurovision, το 2010, θεώρησα ότι ο κύκλος αυτός που είχα κάνει μέχρι τότε, γιατί άρχιζε να αλλάζει όλο το σκηνικό μουσικά και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα, ολοκληρώθηκε. Είπα ότι εγώ δεν την θέλω αυτή την κατάσταση στη ζωή μου», δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Ήθελα να ησυχάσω, να εξελιχθώ παράλληλα. Είχαμε χάσει και τη γιαγιά μου οπότε όλο το σόι ήταν στα τάρταρα, γιατί “έφυγε” η γυναίκα που κρατούσε όχι μόνο την οικογένεια και το στενό περιβάλλον. Μπήκα, λοιπόν, σε μια κατάσταση να σκεφτούμε όλοι ταυτόχρονα τι θα κάνουμε», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Είπα ότι θα πάω και θα δω τι θα κάνω. Δεν έφυγα δηλαδή με την προοπτική να γυρίσω σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μου στοίχισε πάρα πολύ η απώλεια, όσο κι αν ήταν μεγάλη και την περιμέναμε, γιατί με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Μπήκα σε μια κατάσταση και είπα ότι θα κάτσω στο νησί», κατέληξε ο Γιώργος Αλκαίος.

