Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: Δεν μπορώ την κοροϊδία

Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού η οποία επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου».

Στην ερώτηση αν ο κοινός στόχος τόσο του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όσο και του Αλέξη Τσίπρα είναι να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η κυρία Καρυστιανού λέει: «Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα.Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης κλήθηκε να απαντήσει για την αντίδραση του Νίκου Πλακιά ότι δεν πήγε κανένας γονιός των Τεμπών αλλά η αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη ότι στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες με το κόμμα της Μαρίας. «Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα και μάλιστα τα λόγια είναι πολύ συγκινητικά και ότι δεν υπάρχει άλλη “Ελπίδα”. “Μπράβο Μαρία συνέχισε” αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τοποθετούνται, εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου και είναι κάτι που το είχα πει από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι εγώ αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου».

Έχετε πει κάτι κοινό με τον Νίκο Πλακιά ότι νιώθετε και οι δύο ότι δεν προστατεύσατε τα παιδιά σας. «Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, είναι οι τύψεις γιατί δεν έκανα κάτι και την πλήρωσε αυτός που δεν έφταιγε. Γιατί εγώ θα μπορούσα να είχα κάνει κάποια πράγματα, η κόρη μου δεν είχε καν προλάβει να ψηφίσει».

Κλείνοντας βαθιά συγκινημένη είπε ότι «όσο προχωράω στα βαθιά σε αυτά τα πιο δύσκολα και απαιτητικά πράγματα την αισθάνομαι πιο κοντά μου. Είναι στήριγμα».