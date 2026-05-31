Γιάννης Παπαμιχαήλ: Φωτογραφία από το νοσοκομείο με τον ξάδελφό του - «Είμαστε γεροί, είμαστε μαζί»

Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ωστόσο, ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει φίλους και θαυμαστές, ξεκαθαρίζοντας μέσω ανάρτησής του ότι η παραμονή του στο νοσοκομείο πραγματοποιείται για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου ιατρικού ελέγχου

Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου (30/5) , ο ξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στήριξης αλλά και αισιοδοξίας.

Η ανάρτηση που έβαλε τέλος στις φήμες

Μέσα από ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι η παραμονή του στο νοσοκομείο γίνεται για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου ιατρικού ελέγχου.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Η φωτογραφία από το δωμάτιο νοσηλείας

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οι δύο άνδρες βρίσκονται μαζί μέσα στο δωμάτιο νοσηλείας στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανίζεται χαμογελαστός, δείχνοντας καλή διάθεση παρά την περιπέτεια που περνά.

«Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή του στον ξάδελφό του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε άμεσα μηνύματα αγάπης και ευχές για ταχεία ανάρρωση από φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τη θετική τους σκέψη στον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

