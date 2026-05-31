Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

Η καθαρόαιμη γάτα Βιρμανίας, Choupette, ήταν το αγαπημένο κατοικίδιο του Γερμανού σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ και, μετά το θάνατό του το 2019, φέρεται να κληρονόμησε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα όμως είναι άφραγκη και ζει χάρη στην καλοσύνη της πρώην οικονόμου του σχεδιαστή μόδας.



«Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα», δήλωσε η Φρανσουά Κακότ, η Γαλλίδα οικονόμος του Λάγκερφελντ. «Δουλεύω με μερική απασχόληση για να τη συντηρήσω», είπε στο Atlantic Magazine.

Ο Λάγκερφελντ, ο μακροχρόνιος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, είχε ξεκαθαρίσει ότι ήθελε η Choupette να φροντιστεί καλά μετά το θάνατό του.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του», είπε η κα Κακότ.

Η Choupette, που είναι πλέον 14 ετών, ζούσε με τον Λάγκερφελντ στο σπίτι του αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο Παρίσι, δίπλα στον Σηκουάνα, όπου έτρωγε από μπολ του οίκου Maison Goyard.

Σήμερα μοιράζεται ένα διαμέρισμα με την Κακότ, τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και τη γάτα που έχουν υιοθετήσει.

Πρόκειται για μια δραματική πτώση από τη δόξα για τη γάτα που ο Λάγκερφελντ λάτρευε.

Η Choupette έγινε ένα από τα πιο κερδοφόρα μοντέλα γάτας στον κόσμο, κερδίζοντας 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2014 από διαφημίσεις. Αλλά χωρίς τον Λάγκερφελντ να σκηνοθετεί τις καμπάνιες, η καριέρα της έχει επιβραδυνθεί.

Τώρα η διαθήκη του Λάγκερφελντ αμφισβητείται στο δικαστήριο, με την κατηγορία ότι δεν ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν κληροδότησε την περιουσία του ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει στα ζώα να κληρονομούν χρήματα ή περιουσία.

«Έπρεπε να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», είπε η Κακότ.