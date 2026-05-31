Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έγινα μαμά, νιώθω ακόμα πιο σέξι» – Το μήνυμα για τη Eurovision

Στην καλύτερη φάση της ζωής της, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, βρίσκεται η Ελένη Φουρέιρα. Έχοντας δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον μικρό τους γιο, Ερμή, η δημοφιλής pop star συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό της. Με αφορμή το λανσάρισμα της πρώτης της συλλογής με μαγιό, η τραγουδίστρια παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι», εξομολογήθηκε με αυτοπεποίθηση, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τα επερχόμενα Mad VMA, χαρακτηρίζοντάς τα ως το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Παράλληλα, η Ελένη Φουρέιρα πήρε θέση για τον Akyla, τονίζοντας πως η τεράστια αγάπη και η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό του είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε θέση σε έναν πίνακα κατάταξης.

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν έλειψε το κεφάλαιο «Eurovision» και το ενδεχόμενο να τη δούμε να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο μέλλον. «Θα ήταν τιμή μου, το ήθελα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα, καθώς είναι κάτι που το έζησα στον μέγιστο βαθμό, όμως ποτέ δεν λες ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, αποθέωσε τη φετινή νικήτρια του θεσμού, Dara από τη Βουλγαρία, η οποία θα δώσει το «παρών» στα Mad VMA, σχολιάζοντας πως διαθέτει τρομερό εκτόπισμα και άξιζε απόλυτα την πρωτιά.

