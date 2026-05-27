Ελένη Φουρέιρα: Το σχόλιο για τη νικήτρια Dara και τις φετινές συμμετοχές στη Eurovision

Τη γνώμη της για τις φετινές συμμετοχές στη Eurovision εξέφρασε η Ελένη Φουρέιρα στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη νέα συνεργασία της με εταιρεία μαγιό. όπως μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη νικήτρια Dara, με την οποία έχει τραγουδήσει στη σκηνή σε νυχτερινό κέντρο, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν κανένα γούρι, γιατί είναι μία σταρ με μεγάλο εκτόπισμα».

Μιλώντας για τον Akyla και την Antigoni, σημείωσε πως «ο καθένας είναι ξεχωριστός» και πως έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν πάνω στη σκηνή.«Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος», πρόσθεσε. Για τους δύο εκπροσώπους, μάλιστα, υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι πως εισέπραξαν πολλή αγάπη από τον κόσμο.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία της στον τελικό της Euroleague στο «Telecom Center» της Αθήνας, περιγράφοντάς τη ως κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερα έντονο.

