Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

Παραλίες με ισχυρά ρεύματα, ασταθή βυθό και απουσία ναυαγοσωστών 

Δημήτρης Δρίζος

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι πέντε πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα είναι η Ποτάμι στη Σάμο, ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, ο Κομμός στη νότια Κρήτη, η Βουρβουρού στη Χαλκιδική και ο Πλακιάς στο Ρέθυμνο.
  • Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, απότομους βυθούς, έντονο κυματισμό, απομόνωση και έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης.
  • Η παραλία Βουρβουρού έχει αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης ναυτιλιακής κίνησης και απουσίας ελέγχου, με περιστατικά τραυματισμών από προπέλες και συγκρούσεις.
  • Συνιστάται να αποφεύγουν τις επικίνδυνες παραλίες οικογένειες με παιδιά και αρχάριοι κολυμβητές, καθώς και να μην κολυμπούν χωρίς ναυαγοσώστη.
  • Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι προειδοποιήσεις για ρεύματα, να μην υπερεκτιμώνται οι ικανότητες κολύμβησης και να ζητούνται πληροφορίες από ντόπιους πριν το μπάνιο.
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Η Ελλάδα φημίζεται για τις ειδυλλιακές ακτές και τα κρυστάλλινα νερά της, όμως πίσω από την ομορφιά κάποιων παραλιών κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι για τους λουόμενους.

Ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, αιφνίδιες μεταβολές του βυθού, έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης και επικίνδυνοι σχηματισμοί είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που καθιστούν ορισμένες παραλίες ακατάλληλες – ή ακόμα και επικίνδυνες – για μπάνιο.

Δείτε ποιες είναι οι πέντε παραλίες της χώρας που, σύμφωνα με ειδικούς στη ναυαγοσωστική και την Πολιτική Προστασία, συγκεντρώνουν τα περισσότερα ατυχήματα κάθε καλοκαίρι και καλό είναι να αποφεύγονται, ειδικά από οικογένειες με παιδιά ή απροετοίμαστους κολυμβητές.

1. Παραλία Ποτάμι, Σάμος

Ο κρυμμένος κίνδυνος: Ισχυρά ρεύματα και απότομος βυθός
Η παραλία Ποτάμι στη Σάμο είναι γνωστή για την εντυπωσιακή φυσική της ομορφιά, αλλά και για τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν, καθιστώντας την επικίνδυνη για κολύμπι, ιδιαίτερα για άπειρους κολυμβητές. Ο βυθός βαθαίνει απότομα, και η απουσία ναυαγοσώστη αυξάνει τον κίνδυνο.

2. Παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά

Ο κρυμμένος κίνδυνος: Ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα και έντονο κυματισμό
Η πανέμορφη, αλλά ασταθής, παραλία του Μύρτου διαθέτει δυνατό αναρριχητικό βυθό και ισχυρά ρεύματα που ενισχύονται από τον προσανατολισμό της στο Ιόνιο. Τα ατυχήματα είναι συχνά, ειδικά όταν υπάρχει κύμα ή βόρειος άνεμος.

3. Παραλία Κομμός, Νότια Κρήτη

Ο κρυμμένος κίνδυνος: Κυματοθραυστικά ρεύματα και απομόνωση
Μπορεί να μοιάζει με ιδανική παραλία για χαλάρωση, όμως ο Κομμός κρύβει ισχυρά αντίθετα ρεύματα, ειδικά κοντά στα σημεία όπου «σπάνε» τα κύματα. Επιπλέον, δεν υπάρχει κοντινή κάλυψη έκτακτης ανάγκης και η παραλία είναι εκτεθειμένη σε ανέμους.

4. Παραλία Βουρβουρού, Χαλκιδική

Ο κρυμμένος κίνδυνος: Ανεπαρκής εποπτεία, έντονη κίνηση σκαφών
Αν και ρηχή και φαινομενικά ασφαλής, η Βουρβουρού έχει έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα με θαλάσσια σκούτερ και μικρά σκάφη να περνούν πολύ κοντά στους λουόμενους. Τα περιστατικά τραυματισμών από προπέλες και συγκρούσεις είναι αυξημένα, ενώ η απουσία ελέγχου καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη.

5. Παραλία Πλακιάς, Ρέθυμνο

Ο κρυμμένος κίνδυνος: Ξαφνικά βάθη, στροβιλισμοί ρευμάτων
Η παραλία Πλακιάς είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές της νότιας Κρήτης, αλλά με ρεύματα που σχηματίζουν υποθαλάσσιες δίνες. Ο συνδυασμός κυματισμού και γρήγορης αύξησης βάθους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, ιδίως για παιδιά και αρχάριους κολυμβητές.

Τι να προσέχετε γενικά:

  • Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις για ρεύματα ή κύματα.

  • Αποφύγετε το κολύμπι σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη.

  • Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας ως κολυμβητής.

  • Ρωτήστε τους ντόπιους ή επαγγελματίες πριν μπείτε σε άγνωστα νερά.

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