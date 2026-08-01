Η Πορτογαλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

Σε άμεση κινητοποίηση προχωρούν οι πορτογαλικές αρχές, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας στα νότια χερσαία και θαλάσσια σύνορά τους, ως απάντηση στη ραγδαία κλιμάκωση της μεταναστευτικής πίεσης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο, ξεκαθάρισε τις προθέσεις της Λισαβόνας, υπογραμμίζοντας ότι κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση της παρουσίας των δυνάμεων της τάξης, ειδικά στο νότιο τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας. Την ίδια ώρα, ο ίδιος φρόντισε να διατηρήσει μια πιο καθησυχαστική στάση σχετικά με τη συνολική λειτουργία των ευρωπαϊκών συνόρων. Κι όμως, παρά τη σοβαρότητα που παρουσιάζει η τρέχουσα κατάσταση, ο Πορτογάλος ηγέτης δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος για τη λήψη δραστικών μέτρων, όπως θα ήταν η πλήρης αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν. Όπως ανακοινώθηκε, η πορτογαλική κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσμικοί μηχανισμοί ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα με ελεγχόμενους τρόπους, χωρίς να διαταραχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη.

Η κρίση στη Θέουτα και οι πολιτικές αναταράξεις

Αφορμή για αυτή την απόφαση στάθηκε η μαζική εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική, όπου χιλιάδες άνθρωποι κατάφεραν να περάσουν παράνομα τα σύνορα από το Μαρόκο, δημιουργώντας συνθήκες έντονης πίεσης στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, οι πορτογαλικές δυνάμεις της τάξης θα βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της κατάστασης. Την ίδια ώρα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ταυτοτικού κόμματος Chega γνωστοποίησε ότι πρόκειται να καταθέσει επίσημη πρόταση για την άμεση επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

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