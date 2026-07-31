Σίντνεϊ Σουίνι: Εντυπωσιάζει με το εκπληκτικό ντεκολτέ της και το ξέρει: «Αυτό θα ρίξει το ίντερνετ»

Σε ένα νέο προωθητικό βίντεο η ξανθιά καλλονή αναστάτωσε (ξανά) τα εκατομμύρια των ακολούθων της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σίντνεϊ Σουίνι: Εντυπωσιάζει με το εκπληκτικό ντεκολτέ της και το ξέρει: «Αυτό θα ρίξει το ίντερνετ»
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  • Η Σίντνεϊ Σουίνι προωθεί τη νέα σειρά εσωρούχων της με προκλητικά βίντεο που έχουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή του Sleepy Hollow, βασισμένη στο μυθιστόρημα Hollow της Lindsey Anderson Beer.
  • Η σειρά Sleepy Hollow παρουσιάζει μια φεμινιστική και σύγχρονη επανεφεύρεση με στοιχεία γοτθικής ατμόσφαιρας, ψυχολογικής ίντριγκας και ερωτικού θρίλερ.
  • Η Σουίνι έχει εμπειρία σε ρόλους ερωτικού θρίλερ, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το The Voyeurs και το The Housemaid, ενώ έχει σειρά έργων στα σκαριά.
  • Ανακοινώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας Gundam, βασισμένη στην ομώνυμη σειρά anime.
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Η Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει πως να ξεχωρίζει και το κάνει αρκετά τολμηρά.

Προωθώντας τη νέα σειρά εσωρούχων της, που λάνσαρε νωρίτερα φέτος, η 28χρονη καλλονή, με απανωτά βίντεο αναστατώνει τα εκατομμύρια των θαυμαστών της, με μερικές από τις πιο προκλητικές εμφανίσεις της.

Σε ένα βίντεο στο Instagram επιδεικνύει τις εντυπωσιακές καμπύλες της με ένα βαθύ σουτιέν και πιτζάμες από τη Syrn.

Μαζί με τη Γαλλοκαναδή Amélie Tremblay, η Σουίνι παρουσίασε τις σέξι πιτζάμες από πολλές γωνίες πριν χορέψει με την επιτυχία των Neon Trees Animal σε ένα σύντομο κλιπ, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

'Αυτό πρόκειται να σπάσει το διαδίκτυο,' σχολίασε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος έγραψε, 'Syd, είσαι η πιο όμορφη!'

«Κανείς δεν γνωρίζει το κοινό-στόχο του καλύτερα από την Sydney Sweeney», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Εκτός από το μόντελινγκ και τις συμφωνίες με επωνυμίες, η Σίντνεϊ Σουίνι προσθέτει έναν ακόμη άτακτο ρόλο στο βιογραφικό της.

Σύμφωνα με το Deadline, η ηθοποιός του Euphoria πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια «επανάληψη» του Sleepy Hollow.

Η νέα εκδοχή του κλασικού παραμυθιού βασίζεται στο ντεμπούτο μυθιστόρημα της Lindsey Anderson Beer Hollow, η οποία σκηνοθετεί και διασκευάζει το έργο.

«Η ιστορία συνδυάζει γοτθική ατμόσφαιρα, ψυχολογική ίντριγκα και στοιχεία ερωτικού θρίλερ σε μια σύγχρονη, υψηλής ιδέας επανεφεύρεση», αναφέρει το Deadline.

Το Hollow είναι μια φεμινιστική αναπαράσταση του διηγήματος του 1820 The Legend of Sleepy Hollow.

Η 28χρονη ξανθιά καλλονή αναμένεται να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, o οποίος εμπλέκεται σε ένα σαγηνευτικό υπερφυσικό ερωτικό τρίγωνο.

Υπήρξαν αρκετές κινηματογραφικές εκδοχές του The Legend of Sleepy Hollow όλα αυτά τα χρόνια, με την πιο αξιομνημόνευτη να είναι η ταινία του Tim Burton του 1999 Sleepy Hollow με τον Johnny Depp και την Christina Ricci.

Μια τηλεοπτική σειρά Sleepy Hollow προβλήθηκε επίσης για τέσσερις σεζόν από το 2013 έως το 2017 στο Fox.

H Σουίνι έχει γίνει κάπως ειδικός στο είδος του ερωτικού θρίλερ, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην άτακτη ταινία του Amazon Prime Video The Voyeurs και στο box office The Housemaid.

Έχει επίσης μια σειρά από άλλα συναρπαστικά έργα στα σκαριά, συμπεριλαμβανομένου ενός σίκουελ του The Housemaid.

Το αστέρι μόλις ανακοινώθηκε επίσης ότι θα ηγηθεί της ταινίας δράσης επιστημονικής φαντασίας Gundam, η οποία βασίζεται στη δημοφιλή σειρά anime Mobile Suit Gundam.

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