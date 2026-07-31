Λαύριο: Έκτακτος κατάπλους του Blue Star Paros για 43χρονο ασθενή επιβάτη

Έκτακτος κατάπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Paros πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να αποβιβαστεί 43χρονος ημεδαπός επιβάτης που έχρηζε άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Σύρο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η προσέγγισή του στο Λαύριο για την ασφαλή αποβίβαση του ασθενούς.

Ο 43χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Blue Star Paros απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου, συνεχίζοντας κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τη Σύρο.