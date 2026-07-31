Φωτιά στο Αλαμάνο Κορινθίας
Ακόμα ένα μέτωπο που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Παρασκευής για την αντιμετώπιση ενός ακόμη πύρινου μετώπου, αυτή τη φορά στην Κορινθία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr η φωτιά καίει σε ρέμα, μακριά από κατοικίες στην περιοχή Αλαμάνο.
Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων
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