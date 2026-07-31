Φωτιά στο Αλαμάνο Κορινθίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Παρασκευής για την αντιμετώπιση ενός ακόμη πύρινου μετώπου, αυτή τη φορά στην Κορινθία.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr η φωτιά καίει σε ρέμα, μακριά από κατοικίες στην περιοχή Αλαμάνο.

Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων