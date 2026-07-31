Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης

Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Στο σημείο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά στην Κάρυστο με θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Το 112 έστειλε μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου.
  • Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή Αετός και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική.

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται και επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες.

Μάλιστα, το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου πριν τις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταφερθούν προς την περιοχή Αετό.

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανατολική Επέκταση Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, απομακρυνθείτε προς Αετό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», γράφει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 112

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