Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία λεπτά στην Πυροσβεστική για νέα εστία φωτιάς στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη.
Πρόκειται για διαφορετική εστία από εκείνη που καίει από το μεσημέρι στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει ξερά χόρτα.
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