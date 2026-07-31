Χαϊδάρι: Σε επιφυλακή λεωφορεία του Δήμου σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση του Δαφνίου

Snapshot Τα λεωφορεία του Δήμου Χαϊδαρίου βρίσκονται σε ετοιμότητα έξω από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για πιθανή εκκένωση.

Έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Δαφνί.

Η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο και το Ποικίλο Όρος παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες οριοθέτησης.

Οι βόρειες περιοχές του Χαϊδαρίου, όπως η Αφαία, το Άνω Χαϊδάρι και το Δαφνί, απειλήθηκαν και εκδόθηκε μήνυμα εκκένωσης προς Περιστέρι.

Η φωτιά πλέον περιορίζεται στο Ποικίλο Όρος και ο Δήμος παραμένει σε επιφυλακή για περαιτέρω δράση. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο δήμος Χαϊδαρίου, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ποικίλο Όρος.

Μιλώντας στο Newsbomb ο δήμαρχος της περιοχής, Μιχάλης Σελέκος, τόνισε ότι «λεωφορεία του Δήμου περιμένουν έξω από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση», ενώ προς το παρόν έχουν απομακρυνθεί από το Δαφνί έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε γρήγορα από το Ποικίλο Όρος, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν με αμείωτη ένταση για την πλήρη οριοθέτησή της.

Οι φλόγες απείλησαν τις βόρειες περιοχές του Χαϊδαρίου, αναφέρει ο κ. Σελέκος, κυρίως την Αφαία, το Άνω Χαϊδάρι και το Δαφνί, για τις οποίες εκδόθηκε 112 που καλούσε τους κατοίκους για εκκένωση προς Περιστέρι.

Αυτή την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί στο Ποικίλο Όρος, με τον Δήμο να παραμένει σε ετοιμότητα για να συνδράμει με όποιον τρόπο χρειαστεί, καταλήγει ο δήμαρχος.

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