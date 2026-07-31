Φωτιά στο Ποικίλο όρος: 112 για εκκένωση στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στην Αφαία

Μήνυμα του 112 να εκκενώσουν δύο περιοχές του Χαϊδαρίου δέχτηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσος, λόγω της φωτιάς που καίει στο Ποικίλο Όρος.

Η φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω, στα νεόκτιστα Ασπροπύργου, ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής.

Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται βόρεια - βορειοανατολικά του Σκαραμανγκά και επί τόπου σπεύδουν πολύ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Οι καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της Αττικής, ενώ εξαρχής εστάλη μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

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