Πυκνοί καπνοί στην Αθηνών–Κορίνθου από τα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών

Snapshot Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου λόγω ενεργών μετώπων πυρκαγιών στην περιοχή.

Η ατμόσφαιρα σε αρκετά σημεία είναι αποπνικτική και η ορατότητα μειωμένη.

Οι οδηγοί πρέπει να κινούνται με προσοχή, να μειώνουν την ταχύτητα και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Η μειωμένη ορατότητα αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στον οδικό άξονα. Snapshot powered by AI

Πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν ανησυχία στους οδηγούς που κινούνται στον οδικό άξονα.

Ο καπνός μεταφέρεται από τα ενεργά μέτωπα πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική και η ορατότητα να παρουσιάζει προβλήματα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών–Κορίνθου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας, καθώς η μειωμένη ορατότητα αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

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