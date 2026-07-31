Φιλαδέλφεια: Ελαστικό σε «τρελή» πορεία συνθλίβει μπροστινό μέρος SUV – Συγκλονιστικό βίντεο

Snapshot Ένα ελεύθερο ελαστικό συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο μπροστινό μέρος ενός SUV σε αυτοκινητόδρομο της Φιλαδέλφειας.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο καπό και στο παρμπρίζ του οχήματος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο Schuylkill Expressway κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η προέλευση του ελαστικού παραμένει άγνωστη και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπήρξαν τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Κάμερα αυτοκινήτου που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της Φιλαδέλφειας κατέγραψε μία τρομακτική σκηνή.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα ελαστικό -η προέλευση του οποίου μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη- συγκρούεται με ένα όχημα τύπου SUV. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του οχήματος να συνθλιβεί και να καταστραφεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Schuylkill Expressway την ώρα που το όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερα αυτοκινήτου και καταγράφει η στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα του οδοστρώματος. Ξαφνικά, ένα ελαστικό εμφανίζεται στο οδόστρωμα και προσγειώνεται στο καπό του οχήματος με αποτέλεσμα να το συνθλίψει.

Το ελαστικό φαίνεται να αναπηδά πάνω από το διαχωριστικό της εθνικής οδού με υψηλή ταχύτητα δευτερόλεπτα προτού χτυπήσει το SUV με σφοδρότητα παραμορφώνοντας το καπό και σπάζοντας το παρμπρίζ.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής η προέλευση του ελαστικού δεν έχει γίνει γνωστή.

Άγνωστο παραμένει επίσης αν από το περιστατικό υπήρξε κάποιος τραυματισμός.