Νεότερη δορυφορική εικόνα από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα

Εκκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσήλι, που έίναι δίπλα στο μέτωπο της Βοιωτιας..

Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31.07 σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι πλέον ενεργές στις 14:30 της Παρασκευής 31.07 είναι οι δασικές πυρκαγιές στη Νότια Βοιωτία και στην Αργολίδα όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.