Φωτιά στο Ποικίλο όρος: Πυκνοί καπνοί στον ουρανό της Δυτικής Αττικής – Συγκλονιστικές φωτογραφίες

Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Εκκενώθηκαν οι περιοχές Αφαία και Άνω Δάσος με ειδοποίηση από το 112.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην πυρόσβεση.

Σημειώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί που καλύπτουν τη Δυτική Αττική. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το 112 έστειλε SMS για εκκένωση της Αφαίας και του Άνω Δάσους, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες από την έκταση του πύρινου μετώπου, όπως επίσης και από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έχουν τυλίξει τη Δυτική Αττική.

Φωτιά στο Χαϊδάρι Λευτέρης Παρτσάλης/newsbomb

Φωτιά στο Χαϊδάρι Λευτέρης Παρτσάλης/Newsbomb

Φωτιά στο Χαϊδάρι Λευτέρης Παρτσάλης/Newsbomb

Φωτιά στο Χαϊδάρ Λευτέρης Παρτσάλης/Newsbomb

Διαβάστε επίσης