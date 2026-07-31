Πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων στις δασικές πυρκαγιές του Ρεθύμνου και της Πάρου

Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο (Μελάμπες) επηρέασε περίπου 40.050 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07/2026, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται πως επηρέασε περίπου 7.600 στρέμματα. Η δασική πυρκαγιά στην Πάρο επηρέασε περίπου 9.760 στρέμματα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μοντέλων πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

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