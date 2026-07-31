Φωτιές: Η έκταση των πύρινων μετώπων από ψηλά - Δείτε βίντεο

Snapshot Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες φωτιές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Τα κυριότερα πύρινα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή Βοιωτίας, Άργος, Χινίτσα, Κομπότι Άρτας, Ποικίλο Όρος και Σπάρτη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολο.

Βίντεο από drone και συντονιστικά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της έκτασης των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν σήμερα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής είναι εξαιρετικά δύσκολο, με τα κυριότερα μέτωπα να εντοπίζονται Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη.

Βίντεο από το drone και συντονιστικά ελικόπτερα της Πυροσβεστικής καταγράφουν την έκταση των πύρινων μετώπων:

Διαβάστε επίσης