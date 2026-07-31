Όργιο φημών: Παντρεύονται Ρονάλντο και Τζορτζίνα το σαββατοκύριακο - Όλη η αλήθεια

Η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο γνωρίστηκαν το 2016, όταν εκείνη τράβηξε την προσοχή του ενώ εργαζόταν ως πωλήτρια σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Όργιο φημών: Παντρεύονται Ρονάλντο και Τζορτζίνα το σαββατοκύριακο - Όλη η αλήθεια
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  • Φήμες για γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αυτό το σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία διαψεύδονται από το ισπανικό μέσο HOLA!.
  • Ο Ρονάλντο είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να παντρευτεί την Τζορτζίνα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας την αγάπη του και τον ρόλο της ως μητέρας των παιδιών του.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, έχει τέσσερα παιδιά μαζί και ζει στη Σαουδική Αραβία μετά τη μεταγραφή του Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ.
  • Ο Ρονάλντο κερδίζει 300 λίρες το λεπτό στη Σαουδική Αραβία και κατέχει μερίδιο στον σύλλογο, ενώ έχει εκφράσει επιθυμία να φύγει και να παίζει μόνο για την Εθνική Πορτογαλίας.
  • Η οικογένεια έχει βιώσει τραγωδία με τον θάνατο του δίδυμου αδερφού της κόρης τους Bella, Angel, λίγο μετά τη γέννησή του.
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Μία φωτογραφία στην οποία επιδεικνύουν να φορούν διαμαντένια ασορτί δαχτυλίδια μέσα σε ένα διιωτικό τζετ, έχει ξεσηkώσει φήμες γάμου για το διάσημο ζευγάρι Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, που αναμένεται να γίνει άμεσα, αυτό το σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα Quinta da Regaleira στη Σίντρα, αλλά φαίνεται να είναι ανοιχτό για το κοινό αυτό το Σαββατοκύριακο, κάτι που απομακρύνει μία πιθανή γαμήλια δεξίωση.

Σύμφωνα με υποτιθέμενη πρόσκληση, οι καλεσμένοι φέρεται να έλαβαν οδηγίες να φορούν μαύρη ενδυμασία. Ωστόσο, το ισπανικό μέσο HOLA! ανέφερε ότι ο γάμος κατηγορηματικά δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο 42χρονος Ρονάλντο και η 32χρονη Ροντρίγκεζ φωτογραφήθηκαν την Τρίτη στη Μαγιόρκα καθώς επιβιβάζονταν στο πολυτελές γιοτ του αθλητή, με τα κοσμήματά τους σε κοινή θέα.

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Ο Ρονάλντο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδίαζε να παντρευτεί τη Τζορτζίνα μετά το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε στους «16» από την Ισπανία. Είπε σε συνέντευξή του στον στον Πιερς Μόργκαν: «Ελπίζω να φτάσω στον γάμο μου με το τρόπαιο του πρωταθλητή. «Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου — αλλά επειδή είναι το πρόσωπο που αγαπώ περισσότερο».

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε όταν της έκανε την πρόταση τον περασμένο Αύγουστο, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης.

Είπε στον Πιρς Μόργκαν σε συνέντευξή του: «Ελπίζω να φτάσω στο γάμο μου με το τρόπαιο του πρωταθλητή», πριν πει ότι η Τζορτζίνα ήταν η μόνη γυναίκα με την οποία είχε βγει και με την οποία ήθελε να μείνει.

Προσθέτοντας: «Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου — αλλά επειδή είναι το άτομο που αγαπώ περισσότερο».

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Η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο γνωρίστηκαν το 2016, όταν εκείνη τράβηξε την προσοχή του ενώ εργαζόταν ως πωλήτρια σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Μετακόμισαν στη Σαουδική Αραβία αφού ο Ρονάλντο υπέγραψε με την Αλ-Νασρ το 2022, με ένα εντυπωσιακό συμβόλαιο ύψους 175 εκατομμυρίων λιρών ετησίως.

Η απόφασή του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία έθεσε ουσιαστικά τέλος στην καριέρα του στο υψηλότερο επίπεδο. Πιστευόταν ότι ο ποδοσφαιριστής ήλπιζε να εξασφαλίσει μεταγραφή σε σύλλογο της Τσάμπιονς Λιγκ πριν από τη μετακίνηση, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Ο Ρονάλντο κερδίζει το εντυπωσιακό ποσό των 300 λιρών το λεπτό στη Σαουδική Αραβία, αλλά πέρυσι παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να φύγει και να παίζει μόνο για την Πορτογαλία. Επίσης, κατέχει μερίδιο στον ίδιο τον σύλλογο, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την αστρονομική καθαρή του περιουσία.

Το ζευγάρι έχει μαζί τις κόρες Alana και Bella και καλωσόρισε τα δίδυμα Eva Maria και Mateo μέσω παρένθετης μητρότητας.

Η Bella είχε έναν δίδυμο αδερφό που ονομαζόταν Angel, αλλά δυστυχώς πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. Ο Ρονάλντο έχει ένα παιδί, τον Κριστιάνο Τζούνιορ, από προηγούμενη σχέση.

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