Συνεχίζεται η διαμάχη ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων

Snapshot Η διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συνεχίζεται με αμφισβητήσεις για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά των κομμάτων.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και μέλη, ενώ κατηγορεί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για τραπεζικά χρέη.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά διευκρινίσεις για την προέλευση της χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ και επισημαίνει ότι τα κόστη του καλύπτονται μέσω ρυθμισμένων δανείων και κρατικής επιχορήγησης.

Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν έχει λάβει νέο δάνειο από το 2010 και ότι τα χρέη του οφείλονται σε παλαιά επιτόκια και τόκους υπερημερίας.

Η αντιπαράθεση πλέον επεκτείνεται στη διαφάνεια και τη χρηματοδότηση, με τα οικονομικά των κομμάτων να αποτελούν πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Νέο γύρο στην αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προκαλεί το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει στα ερωτήματα για την κάλυψη των εξόδων του νεοσύστατου πολιτικού φορέα και την Αμαλίας να απαντά στρέφοντας τα πυρά της για τραπεζικά χρέη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η σύγκρουση συνεχίζεται με εκατέρωθεν αιχμές για τη διαφάνεια των κομματικών οικονομικών, τις πηγές χρηματοδότησης, τις διαφημιστικές καμπάνιες και τις εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ, αλλά και για τα δάνεια που έχουν λάβει στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.

Η ΕΛΑΣ, απαντώντας στις αναφορές της Άννας Διαμαντοπούλου, υποστήριξε ότι σε αντίθεση με τα κόμματα που βασίστηκαν στον τραπεζικό δανεισμό, η δική της λειτουργία στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της.

«Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Η Αμαλίας συνέδεσε τη χρηματοδότηση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων με τα συσσωρευμένα τραπεζικά τους χρέη, κάνοντας λόγο για «το σύστημα του ενός δισ. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» και υπογραμμίζοντας ότι η ΕΛΑΣ ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο μήνες.

Απαντώντας προσωπικά στην Άννα Διαμαντοπούλου, η ΕΛΑΣ σημείωσε: «Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας».

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιδιώκει να λειτουργήσει ως κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη να εξηγήσει πώς, όπως υποστηρίζει, το χρέος της διπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε λίγη ώρα αργότερα, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν απαντά στα ερωτήματα που έχουν τεθεί για το ύψος και την προέλευση της χρηματοδότησής της.

Το ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση της ΕΛΑΣ ότι τα έξοδά της καλύπτονται από τα μέλη της, επισημαίνοντας πως το προηγούμενο διάστημα στελέχη του κόμματος φέρονταν να δηλώνουν ότι το κόστος αναλάμβανε προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη του. Τόσες ημέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι εισφορές μπορούν να προέρχονται μόνο από φυσικά πρόσωπα, είναι ονομαστικές και συνοδεύονται από ΑΦΜ, ενώ κάθε δωρητής μπορεί να συνεισφέρει έως 20.000 ευρώ τον χρόνο.

Σημείωσε ακόμη ότι ποσά άνω των 500 ευρώ πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού συστήματος, ενώ υποστήριξε πως η ΕΛΑΣ δεν μπορεί ακόμη να χρηματοδοτηθεί μέσω ανώνυμων, θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω, η Χαριλάου Τρικούπη έθεσε εκ νέου ερωτήματα για την κάλυψη του κόστους των εκδηλώσεων και των διαφημιστικών ενεργειών της ΕΛΑΣ, καταλήγοντας στην αιχμή ότι «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη του

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ απάντησε και στις αναφορές της ΕΛΑΣ για τα τραπεζικά του δάνεια. Όπως υποστήριξε, το κόμμα έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και τηρεί τη σχετική συμφωνία, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικό μέρος της κρατικής επιχορήγησης για την αποπληρωμή τους.

Η Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμισε ότι από το 2010 και μετά δεν έχει λάβει νέο δάνειο, ενώ με το υπόλοιπο της κρατικής χρηματοδότησης καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ύψος των χρεών του οφείλεται στην επιβάρυνση του αρχικού κεφαλαίου με επιτόκια της τάξης του 12% έως 13%, καθώς και με πανωτόκια και τόκους υπερημερίας.

Η ανακοίνωση έκλεισε με νέα προσωπική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον, εφόσον έχει ερωτήματα για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, να απευθυνθεί στη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον Γιάννη Ραγκούση, δύο πρώην γραμματείς του κόμματος που πλέον βρίσκονται στο πλευρό του.

Η νέα ανταλλαγή ανακοινώσεων δείχνει ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαφάνειας και της χρηματοδότησης, με ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να επιχειρούν να καταστήσουν τα οικονομικά του αντιπάλου μέρος της ευρύτερης πολιτικής τους σύγκρουσης.

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