Έρη Ρίτσου: Έπαψε να είναι εμβληματική η Σονάτα του Σεληνόφωτος λόγω «αποτυχημένων» παραστάσεων;

«Μήπως η ερμηνεία του κ. Ρουβά, ο οποίος έχει άλλο ρεπερτόριο, έκανε το Άξιον Εστί να χάσει τη σπουδαιότητά του ως έργο μοναδικό;», γράφει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου

Ζωή Μακρυγιάννη

Έρη Ρίτσου: Έπαψε να είναι εμβληματική η Σονάτα του Σεληνόφωτος λόγω «αποτυχημένων» παραστάσεων;
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Έρη Ρίτσου εξέφρασε τη διαφωνία της με την άποψη ότι κάποιο έργο μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω «αποτυχημένων» παραστάσεων.
  • Ανέφερε ότι το ποίημα «Σονάτα του Σεληνόφωτος» παραμένει εμβληματικό, ανεξάρτητα από τις εκτελέσεις του.
  • Τόνισε ότι η προσωπική της άποψη δεν δεσμεύει κανέναν άλλον και υπενθύμισε ότι υπάρχουν σοβαρότερα θέματα προς αντιμετώπιση στη χώρα.
  • Η συζήτηση ξεκίνησε μετά από απόφαση διαχειριστών πνευματικών δικαιωμάτων να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν αναπαραγωγή συγκεκριμένων έργων σε συναυλίες.
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Συνέχεια στη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων των έργων καλλιτεχνών, έδωσε με νέα της ανάρτηση η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, Έρη Ρίτσου.

Ο διάλογος ξεκίνησε όταν ο γιος και διαχειριστής των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του Μάνου Χατζιδάκι, δεν έδωσε την άδειά του να ερμηνευθεί το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονίας» από τον Μανώλη Μητσιά, την περασμένη Κυριακή, στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», στο αρχαίο θέατρο Δίου.

Ο τραγουδιστής, εν τέλει, μονάχα απήγγειλε το κομμάτι, ωστόσο η απόφαση αυτή του γιου του μεγάλου συνθέτη, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σχετικά με το πώς μπορεί να αποφασίζει κάποιος για τα καλλιτεχνικά έργα και αν -ακόμα και ο διαχειριστής τους- έχει τη δικαιοδοσία να απαγορεύει την αναπαραγωγή τους.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η Έρη Ρίτσου, αντέδρασε σε άρθρο της «Εφημερίδας των Συντακτών», το οποίο, όπως αναφέρει η ίδια, καταλήγει με τη φράση: «Εννοείται πως ένα έργο μπορεί να βλαφτεί από κάποια προσέγγιση. Και πολύ μάλιστα».

Η κόρη του σπουδαίου ποιητή, εξέφρασε τη διαφωνία της και κάνοντας μνεία και σε ποίημα του πατέρα της, ανέφερε: «Έχω δει κάποιες παραστάσεις της Σονάτας του σεληνόφωτος, που ήταν να τις κλαιν οι ρέγγες. Θεωρεί κανένας πως το ποίημα έπαψε να είναι το εμβληματικό ποίημα που είναι ή πως ο Ρίτσος έγραψε ό,τι να 'ναι, λόγω των "αποτυχημένων" παραστάσεων;».

Στη συνέχεια ανέφερε και το γνωστό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο μελοποιημένο έχει ερμηνεύσει ο Σάκης Ρουβάς, με την κ. Ρίτσου να σημειώνει: «Ή μήπως η ερμηνεία του κ. Ρουβά, ο οποίος έχει άλλο ρεπερτόριο, έκανε το Άξιον Εστί να χάσει τη σπουδαιότητα του ως έργο μοναδικό όσον αφορά τόσο την ποίηση όσο και τη μουσική;».

«Επιτρέψτε μου λοιπόν να εμμένω στην άποψή μου και να μην αλλάζω τη στάση μου, η οποία άλλωστε δεν δεσμεύει κανέναν άλλον», κατέληξε στην ανάρτησή της η Έρη Ρίτσου, μην παραλείποντας, ωστόσο, αρχικά να τονίσει ότι «έχουμε σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε», αναφερόμενη στις φλόγες που μαίνοντας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δείτε την ανάρτηση

Η πρώτη αντίδραση της Έρης Ρίτσου

Η ίδια, αμέσως μετά το σκηνικό με τον Μανώλη Μητσιά, σε ανάρτησή της ανέφερε: «Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).

Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.

Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των "κληρονόμων"».

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