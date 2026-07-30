«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω προίκα»-Η Έρη Ρίτσου σχολιάζει την απόφαση Χατζιδάκι

Snapshot Η Έρη Ρίτσου διευκρινίζει ότι ποτέ δεν απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση του έργου του πατέρα της, Γιάννη Ρίτσου.

Ο πατέρας της δεν έγραψε ποίηση για να αποτελεί προίκα, αλλά για να επικοινωνήσει με το κοινό.

Το έργο του Γιάννη Ρίτσου θεωρείται ότι ανήκει πρωτίστως στους αναγνώστες του και όχι αποκλειστικά στους κληρονόμους.

Η Έρη Ρίτσου επισημαίνει ότι η προσωπική της αξία δεν στηρίζεται στο όνομα ή το έργο των γονιών της, αλλά στις δικές της πράξεις.

Σε δημόσια ανάρτηση, εκφράζει αιχμές για τη διαχείριση του έργου από τους "κληρονόμους" και τονίζει την ανάγκη σεβασμού στην παρακαταθήκη του πατέρα της. Snapshot powered by AI

Τη δική της απάντηση στις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη διαχείριση του έργου του Μάνου Χατζηδάκη έδωσε η Έρη Ρίτσου, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε απαγόρευσε τη δημοσιοποίησή του.

Με αφορμή τον πρόσφατο θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς», το οποίο δεν ερμήνευσε ο Μανώης Μητσιάς στη συναυλία στο Δίον, καθώς ο γιος του συνθέτη, Γιώργος Χατζιδάκις, δεν έδωσε τη σχετική άδεια, η Έρη Ρίτσου πήρε δημόσια θέση για τη διαχείριση του έργου του πατέρα της.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, η συγγραφέας και κόρη του σπουδαίου ποιητή υπογράμμισε ότι η στάση της απέναντι στην πνευματική παρακαταθήκη του πατέρα της δεν είχε ποτέ περιοριστικό χαρακτήρα.

«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»

Η Έρη Ρίτσου τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα».

Όπως εξήγησε, ο Γιάννης Ρίτσος δημιούργησε το έργο του για να επικοινωνήσει με τον κόσμο και να εκφράσει όσα ο ίδιος ένιωθε, γι' αυτό και θεωρεί αυτονόητο ότι το έργο του ανήκει πρωτίστως στους αναγνώστες του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ουδέποτε απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση ή την αξιοποίηση του έργου του, διαψεύδοντας όσα κατά καιρούς έχουν ειπωθεί.

Η προσωπική ανάρτηση με αιχμές για τους «κληρονόμους»

Λίγο αργότερα, η Έρη Ρίτσου προχώρησε και σε μια εκτενή ανάρτηση στο Facebook, ξεκινώντας με τη φράση «Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος», έκανε λόγο στην αγάπη που δέχτηκε από τους γονείς της και για τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε.

Όπως έγραψε, αισθάνεται τυχερή που είχε δίπλα της δύο εξαιρετικούς ανθρώπους και σημείωσε πως προσπαθεί καθημερινά να αποδεικνύει την αξία της μέσα από τις δικές της πράξεις και όχι μέσα από το όνομα ή το έργο των γονιών της.

«Να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη»

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρει ότι στόχος της είναι να γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών της, επισημαίνοντας πως η προσωπική της πορεία δεν πρέπει να ορίζεται από τη δημιουργική παρακαταθήκη τους.

Υπογραμμίζει ότι το έργο του πατέρα της ανήκε στον ίδιο και στους ανθρώπους στους οποίους επέλεξε να το αφιερώσει, όπως η μητέρα της αφιέρωνε τη δική της προσφορά στους ασθενείς που φρόντιζε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Έρη Ρίτσου με εμφανείς αιχμές, σημείωσε ότι όλα αυτά της ήρθαν στο μυαλό βλέποντας «τα διάφορα τραγελαφικά των "κληρονόμων"».

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