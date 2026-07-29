Όταν η Αγαθή Δημητρούκα είχε στηρίξει δημοσίως τον Γιώργο Χατζιδάκι για τα πνευματικά δικαιώματα

Η σύντροφος του Νίκου Γκάτσου και διαχειρίστρια του έργου του βρισκόταν στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον, ενώ στο παρελθόν είχε ταχθεί δημόσια υπέρ του γιου του Μάνου Χατζιδάκι στην υπόθεση των πνευματικών δικαιωμάτων 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Όταν η Αγαθή Δημητρούκα είχε στηρίξει δημοσίως τον Γιώργο Χατζιδάκι για τα πνευματικά δικαιώματα
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  • Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, είχε δημόσια στηρίξει τον Γιώργο Χατζιδάκι στην υπόθεση των πνευματικών δικαιωμάτων τον Δεκέμβριο του 2025.
  • Η Δημητρούκα τόνισε την ανάγκη σεβασμού στα πνευματικά και ηθικά δικαιώματα των δημιουργών, είτε είναι εν ζωή είτε εκπροσωπούνται από τους νόμιμους κληρονόμους τους.
  • Σε συναυλία του Μανώλη Μητσιά, μετά από δικαστική απόφαση, ο ερμηνευτής απήγγειλε αντί να τραγουδήσει το τραγούδι «Γιάννης ο Φονιάς» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, με τη Δημητρούκα να τον στηρίζει συγκινημένη.
  • Η δημόσια στάση της Δημητρούκα επανέφερε το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και τον σεβασμό στο έργο των δημιουργών στον δημόσιο διάλογο.
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Η αντίδραση της Αγαθής Δημητρούκα στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον, μετά τη δικαστική απόφαση για τα πνευματικά δικαιώματα, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια παλαιότερη δημόσια τοποθέτησή της για το ίδιο ζήτημα.

Η στιχουργός, τελευταία σύντροφος του Νίκου Γκάτσου και νόμιμη διαχειρίστρια της πνευματικής του κληρονομιάς, είχε τοποθετηθεί δημόσια και στην υπόθεση που είχε απασχολήσει πριν από λίγους μήνες τον Γιώργο Χατζιδάκι και τις ερμηνείες έργων του πατέρα του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε ξεσπάσει η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Χατζιδάκι και τους ερμηνευτές Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη για την ερμηνεία τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι σε παγκόσμια περιοδεία, η Αγαθή Δημητρούκα είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς τον γιο και νόμιμο κληρονόμο του σπουδαίου συνθέτη.

Σε ανάρτησή της είχε υπογραμμίσει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο πνευματικό έργο και στα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών, είτε βρίσκονται εν ζωή είτε τα δικαιώματά τους ασκούνται από τους νόμιμους κληρονόμους τους. Μάλιστα, έκλεινε την τοποθέτησή της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γιώργο, συγχαρητήρια για τον αγώνα σου».

Αναλυτικά η δημοσίευση:

«Επιτέλους, να γίνει κατανοητή η ανάγκη για σεβασμό του πνευματικού έργου και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού του, είτε αυτός είναι εν ζωή είτε διαχειρίζεται το έργο, το όνομα και τα συναφή δικαιώματα ο νόμιμος κληρονόμος του.

Είναι καιρός να μάθουμε να μην αρεσκόμεθα στον νόμο της ζούγκλας, δηλαδή, του ισχυρότερου, ούτε να μας παρασύρει η "ηδονή της χυδαιότητας", όρος που τον εφηύρε ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις στις αρχές της δεκαετίας του '80 -το αναφέρω στο βιβλίο μου ήδη από το 2010-, για να περιγράψει θλιβερές συμπεριφορές και καταστάσεις.

Γιώργο, συγχαρητήρια για τον αγώνα σου».

Η αντίδρασή της στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά

Λίγους μήνες αργότερα, η Αγαθή Δημητρούκα βρέθηκε στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, όπου ο ερμηνευτής, μέσα σε κλίμα έντονης φόρτισης και ενώ από το κοινό ακούγονταν συνθήματα όπως «αίσχος» και «ντροπή», αναφέρθηκε στην απόφαση του Γιώργου Χατζιδάκι πως δεν επιτρέπει να ακουστούν δημόσια τα τραγούδια του πατέρα του. Τότε ανακοίνωσε πως ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Γιάννης ο Φονιάς», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, αλλά θα το απαγγείλει.

Η Αγαθή Δημητρούκα, εμφανώς συγκινημένη, σηκώθηκε από τη θέση της και αγκάλιασε τον Μανώλη Μητσιά, με τον ερμηνευτή να συμπληρώνει: «Είναι η πρώτη φορά που δεν το τραγουδάω».

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