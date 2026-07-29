Εφημερία στο «Δαφνί»: Γέμισαν οι κλίνες νοσηλείας από το μεσημέρι - Ράντζα και μέσα στα εξεταστήρια

Snapshot Στις 28 Ιουλίου 2026, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες κλίνες από το μεσημέρι

Δεκατέσσερις ασθενείς που χρειάζονταν νοσηλεία παρέμειναν σε ράντζα έως την επόμενη ημέρα, με μία έγκυο και έναν ασθενή με αναπτυξιακή διαταραχή να νοσηλεύονται μέσα στα εξεταστήρια.

Ο δημόσιος ψυχιατρικός τομέας έχει συρρικνωθεί σημαντικά με 900 κλίνες πανελλαδικά, ενώ οι ιδιωτικές κλίνες ανέρχονται σε 4.700.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά άμεση ενίσχυση του πρώην ΨΝΑ «Δαφνί» Snapshot powered by AI

Απαράδεκτες συνθήκες στην εφημερία της 28ης Ιουλίου 2026, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (πρώην Δαφνί), καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, στην εφημερία προσήλθαν πάνω από 50 περιστατικά, ακουσίως και εκουσίως, προκειμένου να εξετασθούν και να λάβουν την φροντίδα που χρειάζονταν. Όμως, ήδη από το μεσημέρι της εφημερίας δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, με αποτέλεσμα 14 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας να χρειαστεί να περιμένουν ακόμη μία ημέρα, για να μεταφερθούν στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας.

«Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές! Άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο σε χώρους που ονομάζουν "βραχείας νοσηλείας" ενώ δεν είναι, ράντζα στους διαδρόμους, μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για την ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς με απειλές προς τους εφημερεύοντες ψυχιάτρους, ακόμη και για αυτόφωρο, σκηνές που ζούμε καθημερινά» αναφέρει η καταγγελία του Συλλόγου.

01 02 Ράντζα μέσα σε εξεταστήρια Πηγή: Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ 02 02 Ασθενής νοσηλεύεται σε ράντζο μέσα σε εξεταστήριο Πηγή: Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, με έγγραφο του Τμήματος Θεραπευτικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, «δόθηκε εντολή να μπουν ράντζα στους διαδρόμους, να κλείσουν εξεταστήρια, έγκυος ασθενής και ασθενής με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή να μείνουν σε ράντζο στους χώρους των εξεταστηρίων, μέχρι την επόμενη μέρα, που θα μεταφερθούν στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο».

Αύξηση των ψυχικών διαταραχών

Ο Σύλλογος των εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής υποστηρίζει ότι το πρόβλημα με τις ψυχιατρικές κλίνες είναι πανελλαδικό, αφού ο δημόσιος τομέας έχει συρρικνωθεί ευνοώντας τις ιδιωτικές κλινικές. Ενδειτικά ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι κλίνες στον δημόσιο τομέα πλέον είναι 900 πανελλαδικά, ενώ οι αντίστοιχες κλίνες στον ιδιωτικό είναι 4.700.

Στην Αττική, ψυχιατρικοί ασθενείς αναγκάζονται να περιφέρονται από εφημερεύον νοσοκομείο σε νοσοκομείο για ημέρες, προκειμένου να βρουν μια διαθέσιμη κλίνη. Η κατάσταση δε, έχει επιδεινωθεί «με την αύξηση των ψυχικών διαταραχών στο λαό, την ολοκλήρωση της αντιδραστικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου περιστατικά προς ακούσια εξέταση "πλοηγούνται" στα αστυνομικά τμήματα και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, με την συνοδεία αστυνομικών, για μια διαθέσιμη κλίνη» αναφέρει ο Σύλλογος.

Οι υγειονομικοί ζητούν άμεση ενίσχυση του πρώην ΨΝΑ «Δαφνί», ώστε να μην καταπατείται «κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοπρεπούς νοσηλείας και εργασίας, επιστημονικής γνώσης και φροντίδας της ψυχικής νόσου».