Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα

Η συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τις ΗΠΑ και την Κύπρο συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη και ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο.
  • Η ταυτοποίηση έγινε μέσω της Interpol, με καταλυτικό στοιχείο τα ρούχα της γυναίκας, ειδικά ένα σορτς με τα αρχικά γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος.
  • Η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου και οι Αρχές ερευνούν τις τελευταίες επαφές της στη μεγαλόνησο.
  • Οι έρευνες εστιάζουν στο αν ταξίδεψε μόνη ή με παρέα, αν έκανε κρατήσεις σε καταλύματα ή ενοικιάσεις οχημάτων και σε τυχόν προγραμματισμένες μετακινήσεις.
  • Η συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τις ΗΠΑ και την Κύπρο συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι Αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η ταυτότητα της Βρετανίδας υπηκόου, γεννηθείσας το 1988 με τα αρχικά E.P. έγινε γνωστή στις ελληνικές Αρχές μέσω της Interpol και συγκεκριμένα από το γραφείο στην Ουάσινγκτον.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει γενετικό υλικό κι αποτυπώματα από τη σορό, όμως δεν είχαν ταυτοποιήσει το πτώμα από τη βάση δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ.

Έτσι, απευθύνθηκαν στην διεθνή αστυνομική κοινότητα και τελικά βρέθηκε η ταυτότητα της γυναίκας.

ptoma-balitsa-kypseli

Πώς την αναγνώρισαν, πώς έφτασε στην Ελλάδα

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα ρούχα που φορούσε η νεκρή γυναίκα και συγκεκριμένα το σορτς, που έφερε τα αρχικά ενός γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Όπως προκύπτει πλέον τα δεδομένα που έχουν αντλήσει οι Αρχές, η γυναίκα ταξίδεψε στη χώρα μας μέσω Κύπρου και πλέον επικεντρώνονται εκεί οι έρευνες για να διαπιστωθεί ποιες ήταν οι τελευταίες επαφές της στη μεγαλόνησο, πριν μεταβεί στην Ελλάδα.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι το

  • αν ταξίδεψε μόνη στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία εφόσον εντοπιστούν θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις.
  • Αν έκανε κάποια κράτηση σε ξενοδοχείο ή σε σπίτι μέσω airbnb
  • αν είχε μισθώσει κάποιο όχημα και
  • αν είχε προγραμματίσει κάποια άλλη μετακίνηση εντός ή εκτός Ελλάδας

Το γεγονός ότι τα στοιχεία της ήταν καταχωρημένα στις ΗΠΑ ενισχύουν το ενδεχόμενο να ζούσε μόνιμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές Αρχές έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους Αμερικανούς, όσο και με τους Κυπρίους για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:47ΚΟΣΜΟΣ

Η «αποστολή» ενός 28χρονου που σβήνει δωρεάν τα γκράφιτι από τους τοίχους της Ρώμης και έγινε viral

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

11:21ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική

11:20ΥΓΕΙΑ

Εφημερία στο «Δαφνί»: Γέμισαν οι κλίνες νοσηλείας από το μεσημέρι - Ράντζα και μέσα στα εξεταστήρια

11:20ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Τραμπ δεν διαφήμισε τις συναντήσεις με Νετανιάχου και Ζελένσκι - Οι κεκλεισμένων των θυρών επαφές στο Οβάλ Γραφείο

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Πάρο – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, αποπνικτική η ατμόσφαιρα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία - Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:40WHAT THE FACT

Το «ξενοδοχείο» των Ναζί για 20.000 επισκέπτες που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν: Σήμερα είναι τουριστικός προορισμός

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Τσακώθηκαν και ανακάλυψε τυχαία τα 5 νεκρά βρέφη μέσα σε κούτες

10:37ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στο Άστρος Κυνουρίας : Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετά στα σκουπίδια - Σκληρές εικόνες

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια – Τουλάχιστον 13 νεκροί και φόβοι για δεκάδες εγκλωβισμένους

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

10:11WHAT THE FACT

Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών

10:10WHAT THE FACT

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα έρχεται νωρίτερα», προειδοποιούν οι επιστήμονες

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Αυτή είναι η μυστηριώδης κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η «Τζου Έι» που θα τον διαδεχθεί

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Μικροσκοπικά έντομα στο ρύζι: Πώς θα τα εντοπίσετε - Τι να γνωρίζετε πριν το μαγειρέψετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία - Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

11:21ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στο Άστρος Κυνουρίας : Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετά στα σκουπίδια - Σκληρές εικόνες

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Πάρο – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, αποπνικτική η ατμόσφαιρα

09:19LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο: Με κίτρινο μπικίνι στο Καλό Λιβάδι για βουτιές

06:52LIFESTYLE

Οι καθημερινές σειρές της νέας χρονιάς – Ποιες ιστορίες «ζωντανεύουν» στην TV

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Τσακώθηκαν και ανακάλυψε τυχαία τα 5 νεκρά βρέφη μέσα σε κούτες

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος προβληματισμός στο Μαξίμου: Μαλλιά – κουβάρια στη ΝΔ για την Κωνσταντοπούλου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

11:20ΥΓΕΙΑ

Εφημερία στο «Δαφνί»: Γέμισαν οι κλίνες νοσηλείας από το μεσημέρι - Ράντζα και μέσα στα εξεταστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ