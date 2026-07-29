Σεισμός στην Ιαπωνία: Μάχη στα συντρίμμια – Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Snapshot Ένας σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη νότια Ιαπωνία προκάλεσε τουλάχιστον 13 θανάτους και πολλούς αγνοούμενους, με σοβαρές ζημιές σε εμπορικό κέντρο και σπίτια.

Οι διασώστες αγωνίζονται να εντοπίσουν επιζώντες, ιδιαίτερα στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall και στο εργοστάσιο Yatsushiro της Nippon Paper Industries.

Περίπου 37.000 σπίτια είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 9.500 χωρίς φυσικό αέριο, ενώ πολλές περιοχές έχουν προβλήματα επικοινωνίας.

Περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους λόγω των ζημιών και του κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου.

Οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω ισχυρούς σεισμούς και κατολισθήσεις, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει παροχή βοήθειας και είδη πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Στρατιώτες και μέλη σωστικών συνεργείων δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες σε ένα εμπορικό κέντρο που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και σε σπίτια που κατέρρευσαν, μετά από έναν ισχυρό σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και άφησε πίσω πολλούς αγνοούμενους στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Kyushu Shinkansen ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ ορισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο Aso Kumamoto ακυρώθηκαν, με τις αρχές να αξιολογούν ακόμη τις ζημιές μια ημέρα μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Κουμαμότο στο νησί Κιούσου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν και είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», δήλωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε και να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε». Περίπου 37.000 σπίτια εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, 9.500 σπίτια δεν είχαν φυσικό αέριο και τα δίκτυα επικοινωνιών δεν λειτουργούσαν σεπολλές περιοχές, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μινόρου Κιχάρα.

Περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να μείνουν σε περισσότερα από 500 καταφύγια, την ώρα που η χώρα βιώνει ένα συνεχιζόμενο κύμα καύσωνα και οι θερμοκρασίες στην περιοχή προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Kασίμα, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, παγιδεύοντας ανθρώπους, μετά από έκρηξη που φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Οκτώ άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου. Από αυτούς, τρεις έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, το οποίο στεγάζει περίπου 200 καταστήματα, αποκολλήθηκε, αποκαλύπτοντας χαλύβδινες δοκούς και σκορπίζοντας συντρίμμια σε ένα πάρκινγκ, σύμφωνα με πλάνα.Ορισμένες μεγάλες εταιρείες με εργοστάσια στην περιοχή, ανάμεσά τους οι Renesas Electronics Sony, Τokyo Electron, Toyota Motor και Honda έχουν αναστείλει τις εργασίες στα εργοστάσιά τους. O διαχειριστής του εμπορικού κέντρου Aeon ανέφερε ότι τέσσερις εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο Κουμαμότο παρέμειναν αγνοούμενοι μετά τους ελέγχους των περίπου 2.700 υπαλλήλων. Οι πελάτες είχαν εκκενωθεί αμέσως μετά τον αρχικό σεισμό.

Την ίδια στιγμή, κατέρρευσε καμινάδα στο εργοστάσιο Yatsushiro της Nippon Paper Industries, παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια, ανέφερε η ομάδα έκτακτης ανάγκης του Κουμαμότο. Μέχρι την Τετάρτη, υπήρχαν φόβοι ότι επτά άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι παγιδευμένοι. Δύο επιζώντες και δύο πτώματα ανασύρθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Τακαΐτσι δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στις περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά. Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τους συγγενείς τους, ενώ παράλληλα προέτρεψε όσους επλήγησαν από τον σεισμό να φροντίσουν τον εαυτό τους εν μέσω της ζέστης.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε κεραμίδια στέγης κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος. Το Κουμαμότο επλήγη από έναν φονικό σεισμό το 2016 που σκότωσε τουλάχιστον 50 ανθρώπους.

Περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκαμψης σε όλη τη ζώνη του σεισμού, ενώ τα νοσοκομεία νοσηλεύουν δεκάδες ασθενείς.Σε όλη την επαρχία, περίπου 260.000 άνθρωποι έλαβαν οδηγίες να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ανέφεραν οι αρχές. Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καταρρεύσεις κτιρίων και άτομα που αναζητούσαν διάσωση.Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του Κιούσου με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων

Στην κοντινή πόλη Γιατσουσίρο, μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο πολλά σπίτια είχαν κατεστραμμένες στέγες και πολλά κτήρια είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές, Οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν την παράκτια πόλη ήταν ραγισμένοι και κατεστραμμένοι σε ορισμένα σημεία, και πολλές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.Μέρος μιας γέφυρας είχε καταρρεύσει στον ποταμό Κουμαγκάβα.Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών που ένιωσαν τους ισχυρότερους σεισμούς να είναι σε επιφυλακή για περαιτέρω ισχυρούς σεισμούς για περίπου μια εβδομάδα, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Με περισσότερα από 36.000 σπίτια να παραμένουν χωρίς ρεύμα και τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 34 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές προειδοποίησαν επίσης για τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Ένας ισχυρός σεισμός στο Κουμαμότο πριν από 10 χρόνια σκότωσε 275 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2.739, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση, και προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτήρια, συμπεριλαμβανομένων των τειχών του κάστρου της πόλης, ενός κορυφαίου τουριστικού αξιοθέατου.Το κάστρο ήταν ανάμεσα σε πολλά ιστορικά κτήρια που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς της Τρίτης, μαζί με ιερά με βαριές κεραμοσκεπές που κατέρρευσαν εν μέρει και μία τσαγερί του 17ου αιώνα.

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