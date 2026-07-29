Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Πάρο – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, αποπνικτική η ατμόσφαιρα

Τα μεγάλα μέτωπα στη νότια Πάρο έχουν περιοριστεί, όμως, η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή – Πυκνός καπνός και στάχτη καλύπτουν Καμάρι και Αγκαιριά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Πάρο – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, αποπνικτική η ατμόσφαιρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην Πάρο έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη από καπνό και στάχτη στις περιοχές Καμάρι και Αγκαιριά.
  • Υπήρξαν διακοπές ρεύματος και υδροδότησης, επηρεάζοντας τις βασικές υποδομές της περιοχής.
  • Στο νησί επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, 24 οχήματα και πολλά εναέρια μέσα, με επιπλέον ενισχύσεις να μεταβαίνουν από τη Ραφήνα.
  • Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων και δυσπρόσιτου ανάγλυφου.
  • Η πλήρης εκτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την κατάσβεση, ενώ, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν θερμές εργασίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
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Πολύ δύσκολη ήταν η χθεσινή μέρα για την Πάρο, καθώς η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί άφησε πίσω καμένα στρέμματα γης, κυρίως στις περιοχές πάνω από το Καμάρι και την Αγκαιριά. Τα μεγάλα μέτωπα έχουν πλέον περιοριστεί, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει επιβαρυμένη, με την ατμόσφαιρα να είναι ακόμη γεμάτη καπνό και τις στάχτες να έχουν καλύψει πολλές περιοχές.

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας στο Καμάρι περιγράφουν τις δύσκολες ώρες που έζησαν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής: «Η χθεσινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη. Η φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα πάνω από το Καμάρι και την Αγκαιριά. Αυτήν τη στιγμή, τα μεγάλα μέτωπα έχουν περιοριστεί, όμως, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς υπάρχει ακόμη πολύς καπνός στην ατμόσφαιρα και στάχτη παντού».

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Όπως σημειώνουν, τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στην πυρκαγιά, αλλά επηρέασαν και τις βασικές υποδομές της περιοχής.

«Δεν είχαμε ρεύμα από τις 02:30 τα ξημερώματα έως τις 09:00 το πρωί, ενώ υπήρξαν και διακοπές στην υδροδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν μία πολύ δύσκολη εμπειρία για όλους μας», αναφέρουν στο Newsbomb.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε το πρωί της Τετάρτης (29/07) ότι από νωρίς επιχειρούν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

Στο νησί βρίσκονται 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντών.

«Αυτήν τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα», υπογράμμισε. Όπως εξήγησε, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι να παραμείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Όμως, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κ. Αρτοποιός επεσήμανε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς. «Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία, είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το δύσκολο ανάγλυφο με τις χαράδρες και τα διάσελα, όπου μπορεί να παραμείνουν μικρές εστίες που με την ενίσχυση των ανέμων να εξελιχθούν σε αναζωπυρώσεις», ανέφερε.

Πάντως, προσέθεσε ότι δεν απειλείται αυτήν τη στιγμή κάποιος οικισμός, ενώ όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως ενημέρωσε, μεταβαίνουν επιπλέον 20 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα από τη Ραφήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί. Η μεταφορά προσωπικού στα νησιά απαιτεί χρόνο λόγω των θαλάσσιων μετακινήσεων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Τέλος, ο κ. Αρτοποιός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπενθυμίζοντας ότι αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς «4». Κάλεσε τους πολίτες να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις ή καύσεις, ενώ, απηύθυνε ειδική σύσταση και προς τους μελισσοκόμους και όσους δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

Όσον αφορά τις ζημιές από τη φωτιά, διευκρίνισε ότι έχουν καταγραφεί υλικές καταστροφές, αλλά η πλήρης αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς.

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