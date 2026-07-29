New York Times: Γιατί ο Τραμπ δεν διαφήμισε τις συναντήσεις με Νετανιάχου και Ζελένσκι

Snapshot Ο Τραμπτησε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι, αποφεύγοντας τη δημόσια έκθεση αυτών των ακροάσεων.

Ο Νετανιάχου τόνισε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ ο Ζελένσκι συζήτησε την υποστήριξη της Ουκρανίας με συστήματα αεράμυνας Patriot και την ανάγκη επανεκκίνησης της διπλωματίας.

Η πολιτική τύχη του Τραμπ συνδέεται στενά με τις συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία, οι οποίες έχουν επιδεινώσει τις προοπτικές του κόμματός του για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μείωση αποθεμάτων αντιπυραυλικών συστημάτων και αυξανόμενη αντιδημοτικότητα του πολέμου, με μεγάλο ποσοστό Αμερικανών να ζητούν τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες για την πυρηνική δραστηριότητα στο Ιράν και τόνισε την ανάγκη καταστροφής των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο προβλέψιμες πτυχές ενός απρόβλεπτου προέδρου είναι το πόσο πολύ απολαμβάνει να φέρνει παγκόσμιους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο, ένα παγκόσμιο σύμβολο της αμερικανικής ισχύος. Το μόνο πράγμα που φαίνεται να απολαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ περισσότερο από το να επιδεικνύει το επιχρυσωμένο δωμάτιό του είναι να επιτρέπει σε μία σειρά από φωτογράφους και δημοσιογράφους να τον απαθανατίζουν την ώρα που το κάνει, γράφουν οι New York Times

Ήταν, λοιπόν, αποκαλυπτικό το γεγονός ότι ο Τραμπ κράτησε δύο ακροάσεις μακριά από το κοινό — τη μία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ και την άλλη με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ήταν επίσης ασυνήθιστο το γεγονός ότι ο Τραμπ πέρασε στη συνέχεια την ημέρα αφήνοντας τους δύο επισκέπτες του να συνοψίσουν τις συναντήσεις.

Ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι χρειάζονται και οι δύο τον συμβολισμό μιας επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με τον Τραμπ και να ενισχύσουν την εγχώρια υποστήριξη για τις αντίστοιχες στρατιωτικές τους εκστρατείες. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, έχουν γίνει και σύμβολα: των δυσεπίλυτων συγκρούσεων με τους αντιπάλους των ΗΠΑ και των αποτυχημένων υποσχέσεων του Τραμπ να τις τερματίσει.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Όταν λέω εξαιρετική, δεν είναι απλώς λόγια. Ήταν μια συζήτηση πλήρους συνεργασίας, αμοιβαίας υποστήριξης, με κατανόηση του κοινού στόχου να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, καθώς και άλλων στόχων. Ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον φίλο μας Ντόναλντ Τραμπ».

Σε δική του δήλωση, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η ωριαία συνάντησή του με τον Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη συνάντηση του Νετανιάχου, αφορούσε την επανεκκίνηση των αδιέξοδων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό ενός πολέμου με τη Ρωσία που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να τηρεί μια προηγούμενη δέσμευση να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει τα αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας Patriot, τα οποία ο στρατός του Ζελένσκι χρειάζεται για να αμυνθεί έναντι των ρωσικών επιθέσεων βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, η κατασκευή αυτών των οπλικών συστημάτων θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή χρόνια, επομένως ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει εδώ και καιρό για περισσότερη βοήθεια από τις ΗΠΑ με όπλα, ένα αίτημα που υπαινίχθηκε στη δήλωσή του. «Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε άδειες για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και αρκετές άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία - είναι σημαντικό να αναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία»

Οι κ.κ. Νετανιάχου και Ζελένσκι αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις στο εσωτερικό και οι εμφανίσεις τους στην Ουάσινγκτον υπογράμμισαν πόσο βαθιά συνδεδεμένη ήταν η πολιτική τύχη του Τραμπ με τη δική τους. Μια ουκρανική επιδρομή το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα προκάλεσε νέες ανησυχίες ότι οι δύο πόλεμοι συγχωνεύονται σε μια υποβόσκουσα παγκόσμια σύγκρουση.

Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με ιρανικά drones. Η Ουκρανία εξάγει τώρα τα χαμηλού κόστους αντι-drones συστήματα της σε χώρες του Κόλπου.Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται ο Τραμπ, του οποίου η απόφαση να συμμετάσχει μαζί με τον κ. Νετανιάχου στον πόλεμο εναντίον του Ιράν τον έχει δυσκολέψει να φέρει έναν υπομονετικό αντίπαλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

«Σαφώς έχει επιδεινώσει τις προοπτικές του κόμματός του για τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο John E. Herbst, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος διευθυντής του Κέντρου Ευρασίας του Ατλαντικού Συμβουλίου. «Στον Τραμπ δεν αρέσει να τον εκφοβίζουν, αλλά ο ίδιος εκφοβίζεται, και υπάρχουν μόνο ορισμένα πράγματα που μπορεί να κάνει γι' αυτό».Το ταξίδι του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το έβδομο που πραγματοποίησε στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Σε μια μοιραία συνάντηση τον Φεβρουάριο, ο Νετανιάχου έθεσε τις βάσεις για να πείσει τον Τραμπ ότι η Τεχεράνη ήταν ώριμη για αλλαγή καθεστώτος και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μια κοινή αποστολή ΗΠΑ-Ισραήλ θα μπορούσε να το πετύχει.Πέντε μήνες αργότερα, οι Ιρανοί έχουν υποστεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας και τακτικές αεροπορικές επιδρομές από τις αμερικανικές δυνάμεις. Τα οικονομικά κρίσιμα Στενά του Ορμούζ παραμένουμ υπό τον έλεγχο του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι δεν βιάζονται να συναινέσουν στις απαιτήσεις του προέδρου να τα ανοίξουν.

Οι μάχες έχουν σταματήσει, εν μέρει επειδή οι σύμβουλοι του Τραμπ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το ήδη μειωμένο απόθεμα του Πενταγώνου σε αντιπυραυλικά αναχαιτιστικά Patriot και άλλα πυρομαχικά αεράμυνας στη Μέση Ανατολή.Ο πόλεμος είναι επίσης βαθιά αντιδημοφιλής, και οι Αμερικανοί έχουν δείξει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το Reuters/Ipsos.

Μια δημοσκόπηση του CBS News/YouGov που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το 76% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πόλεμος έχει γίνει πολύ πιο δύσκολος από ό,τι ανέμενε ο πρόεδρος. Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσκόπηση, τα δύο τρίτα των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο.Σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης στο «Fox & Friends», ο Τραμπ υποβάθμισε τις αναφορές ότι ο Νετανιάχου θα παρουσίαζε νέες πληροφορίες σχετικά με την αύξηση της δραστηριότητας στο Pickaxe Mountain , μια ύποπτη ιρανική πυρηνική εγκατάσταση. Και έδειξε κάποια ενόχληση με τον καλεσμένο του.«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό», είπε ο Τραμπ. «Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος».

Και πρόσθεσε: «Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία».Την Τρίτη, ο Νετανιάχου μπήκε στον Λευκό Οίκο από μια πλαϊνή πόρτα. Στο Οβάλ Γραφείο, μαζί του ήταν ο Ισραηλινός πρέσβης, Γιεχίελ Λάιτερ, και ο σύμβουλός του για την εθνική ασφάλεια, Σμούελ Μπεν Έζρα.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, τον οποίο κάποτε χλεύασε ένας συντηρητικός δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο επειδή εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο με στρατιωτική στολή, φορούσε ένα μαύρο σακάκι. Στο παρελθόν, ο Τραμπ φαινόταν να απολαμβάνει να πιέζει τον Ζελένσκι, ιδιαίτερα σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο στις αρχές του περασμένου έτους που πήγε τόσο άσχημα που ο πρόεδρος είπε στον Ουκρανό ηγέτη να φύγει . Αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ο Ζελένσκι έχει δείξει ανθεκτικότητα και δυναμική, και ο Τραμπ αγαπά τους νικητές.

Ο Λευκός Οίκος ήταν λακωνικός για τις συναντήσεις «Και οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και παραγωγικές!», έγραψε η Kαρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου, στο X. Ο Τραμπ επικεντρώθηκε σε άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού του στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό για να εκφωνήσει μια ομιλία μνήμης για τον γερουσιαστή Λίντσεΐ Γκράχαμ τον Ρεπουμπλικάνο από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.«Ποτέ δεν είδε πόλεμο που να μην του άρεσε», είπε ο πρόεδρος για τον γερουσιαστή.Ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι κάθονταν και οι δύο κοντά, ακούγοντας προσεκτικά.

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