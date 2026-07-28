Νετανιάχου : «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση» με Τραμπ - Τι δεν συζήτησαν

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του Ισραήλ, Τζίπη Χοτοβέλη, το ζήτημα της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Όρος Pickaxe δεν τέθηκε στη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νετανιάχου : «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση» με Τραμπ - Τι δεν συζήτησαν
ΚΟΣΜΟΣ
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Για μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα ο Μπεντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Και όταν λέω «εξαιρετική», το εννοώ πραγματικά. Μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από πλήρη συνεργασία, αμοιβαία υποστήριξη και κοινή αντίληψη ως προς τον κοινό στόχο - να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παράλληλα με άλλους στόχους.»

Δεν τέθηκε το ζήτημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Pickaxe

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του Ισραήλ, Τζίπη Χοτοβέλη, το ζήτημα της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Όρος Pickaxe δεν τέθηκε στη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ.

Η ίδια χαρακτήρισε ως «fake news» τις φήμες περί μεταφοράς νέων πληροφοριών από τις ισραηλινές υπηρεσίες. Λίγο νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες. Γενικότερα, η ισραηλινή πλευρά υπογράμμισε ότι δεν πιέζει την Ουάσινγκτον προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Γάζα, περιφερειακές ισορροπίες και παρασκήνιο

Επί τάπητος, στη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ τέθηκε η προοπτική ένταξης της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αντίθετα, δεν υπήρξε καμία αναφορά στη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Αναφορικά με τη Γάζα, η Τζίπη Χοτοβέλη σημείωσε πως δεν ασκήθηκε πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανοικοδόμηση της περιοχής δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την πλήρη αποστρατιωτικοποίησή της. Την ίδια στιγμή, ισχυρίσθηκε ότι δεν τέθηκε ούτε θέμα αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία ή τον Λίβανο.

Δεν έλειψαν πάντως και οι πιο ιδιαίτερες στιγμές. Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον αείμνηστο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ ως τον «νούμερο ένα φίλο» του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον διόρθωσε αμέσως. Του ξεκαθάρισε χαμογελώντας ότι ο πρώτος φίλος του Ισραήλ είναι ο ίδιος, αφήνοντας τον Γκράχαμ στη δεύτερη θέση.

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