Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη επικεντρώνονται οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου

Την έρευνα του δυστυχήματος θα αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)

Ελένη Ευστρατίου

Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη επικεντρώνονται οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις επιβαίνοντες, ο Έλληνας πιλότος και ένα βρετανικό ζευγάρι, βρέθηκαν νεκροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο κοντά στο ελικοδρόμιο.
  • Το ελικόπτερο Bell 206 συνετρίβη στις 17 Αυγούστου, ενώ πετούσε από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο, προκαλώντας φωτιά στο σημείο της πτώσης.
  • Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά αναφέρονται ως ο έμπειρος πιλότος Γιώργος Ράικος και το βρετανικό ζευγάρι Alexander Cromie και Marie Eber.
  • Βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται πριν την πτώση, και εξετάζεται η πιθανότητα απώλειας ελέγχου της πτήσης.
  • Οι ελληνικές αρχές και το βρετανικό Foreign Office συνεργάζονται για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.
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Σοκάρει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σίφνο με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο πριν από την προσγείωση, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το ελικοδρόμιο και πήρε φωτιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο άμεσα.

Νεκροί είναι ο 55χρονος Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, που βρισκόταν σε γαμήλιο ταξίδι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206, όμως οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο πιθανά ενδεχόμενα, τη μηχανική βλάβη και το ανθρώπινο λάθος.

Ποιοι ήταν οι τρεις νεκροί

Δημοσιεύματα αναφέρουν ως θύματα τον Έλληνα χειριστή Γιώργο Ράικο και το ζευγάρι Βρετανών Alexander Cromie και Marie Eber, όμως οι ταυτότητές τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από επίσημες αρχές.

Ο 55χρονος πιλότος αναφέρθηκε ως εξαιρετικά έμπειρος, με πολλές ώρες πτήσεις, ο οποίος υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις και αποφάσισε να ιδιωτεύσει μόλις αποστρατεύτηκε. Οι δύο Βρετανοί είχαν μόλις παντρευτεί και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι τους. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία

Το αεροσκάφος αναφέρεται ως Bell 206, ένας τύπος ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολιτικές και εμπορικές πτήσεις. Η Bellavia Aviation Services, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις αεροπορικές υπηρεσίες και διαθέτει Bell 206 στον στόλο της, αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για πτήσεις charter, περιηγήσεις και μετακινήσεις επιβατών.

Το βίντεο της πτώσης

Στο οπτικό υλικό, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Αυτό που ερευνάται είναι η πιθανή απώλεια ελέγχου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, όπως επίσης και το ενδεχόμενο κάποιου λάθος χειρισμού από τον πιλότο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε την εταιρεία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση και στη συνέχεια υπήρξε μία σύντομη σιγή ασυρμάτου.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο ήχο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση και ανέφεραν ότι είδαν καπνούς, επομένως το σενάριο της μηχανικής βλάβης είναι το πιο πιθανό για την πτώση.

Σημειώνεται ότι ο ένας από τους επιβάτες φέρεται να πήδηξε από το ελικόπτερο πριν αυτό να πέσει, όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Καθώς δύο από τα θύματα ήταν Βρετανοί υπήκοοι, η τραγωδία έχει λάβει σημαντική δημοσιότητα και στη Βρετανία. Βρετανικά μέσα, μεταξύ των οποίων οι The Times, The Telegraph και The Independent, μετέδωσαν την είδηση, υπογραμμίζοντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρετανικό Foreign Office βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές και είναι έτοιμο να προσφέρει υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων

Αμέσως μετά τη συντριβή κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και σωστικές δυνάμεις, καθώς από τη φωτιά που ξέσπασε απειλήθηκαν τα σπίτια που βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο. Άμεσα έσπευσαν αρχικά δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, αντιμετωπίζοντας τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα συντρίμμια.

Παράλληλα, οργανώθηκε μεταφορά επιπλέον ομάδας διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και στην ασφάλιση του σημείου.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, ενώ η διερεύνηση αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στην τεχνική κατάσταση του ελικοπτέρου όσο και στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την τελική προσέγγιση στο ελικοδρόμιο.

Στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ η έρευνα

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο εκφράζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, το Υπουργείο γνωστοποίησε ότι τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος θα αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

«Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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