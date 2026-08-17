Σίφνος: Συναγερμός για ελικόπτερο που έπεσε κοντά ελικοδρόμιο

Snapshot Σημειώθηκε πτώση ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Σίφνου.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 18:17 για το περιστατικό.

Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ομάδα διάσωσης από τη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR για βοήθεια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές για πτώση ελικοπτέρου στο νησί της Σίφνου.

Σϋμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:17.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές της Σύρου για πτώση ελικοπτέρου σε ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο. Μετά την πτώση και τη συντριβή του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σημείο όπου συνετρίβη. Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου, 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Πα.ράλληλα Στο σημείο μεταβαίνει επίσης ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο ελικόιπτερο επέβαινε και δεύτερο άτομο πέρα από τον χειριστή του.