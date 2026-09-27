Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης στην Πλάκα αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πλάκα: Αναφορές για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα υπήρχε ταχυθερμοσίφωνας φυσικού αερίου.
  • Η έκρηξη ήταν ισχυρή και πιθανότατα προκλήθηκε από μεγάλη συγκέντρωση φυσικού αερίου σε κλειστό, ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.
  • Η παρουσία συσκευής φυσικού αερίου δεν επιβεβαιώνει από μόνη της τα αίτια της έκρηξης, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάσταση και την τήρηση των κανόνων συντήρησης και ελέγχου.
  • Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών φυσικού αερίου είναι απαραίτητα για την πρόληψη διαρροών και ατυχημάτων.
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Για την έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή έξι ανθρώπων, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, σχολιάζοντας και το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί διαρροή φυσικού αερίου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής, ο κ. Καλύβας υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκρηξη» και όπως ανέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του κλάδου, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου υπήρχε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου, συγκεκριμένα ταχυθερμοσίφωνας στην κουζίνα.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της συγκεκριμένης συσκευής δεν αποτελεί επιβεβαίωση για τα αίτια της έκρηξης, καθώς η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο»

«Η έκρηξη, απ’ ό,τι λέγεται, ήταν στον δεύτερο όροφο. Το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο», ανέφερε ο κ. Καλύβας, εκτιμώντας ότι, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί πως η έκρηξη προκλήθηκε από φυσικό αέριο, θα πρέπει να είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση αερίου στον χώρο.

Όπως εξήγησε, για να προκληθεί μια τέτοια έκρηξη θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου σε κλειστό χώρο, χωρίς επαρκή αερισμό. «Η μεγάλη συσσώρευση αερίου είναι σε έναν κλειστό χώρο, ο οποίος δεν αερίζεται και έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλη ποσότητα, πολλά κυβικά φυσικού αερίου», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπογράμμισε, πάντως, ότι η ύπαρξη συσκευής φυσικού αερίου δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, καθώς η ασφάλεια εξαρτάται από την κατάσταση της εγκατάστασης και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων.

Ο κ. Καλύβας επισήμανε παράλληλα τη σημασία της τακτικής συντήρησης και του ελέγχου των συσκευών και των εγκαταστάσεων καύσης, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα.

Όπως ανέφερε, οι λέβητες και οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και ο έλεγχος για πιθανές διαρροές.

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή αίτια της έκρηξης στην Πλάκα αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

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