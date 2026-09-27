Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Snapshot Στην Εύβοια προκλήθηκαν πλημμύρες σε καλλιέργειες και υπόγειους χώρους, με βροχόπτωση έως 120 χιλιοστά και κατολισθήσεις που έκλεισαν δρόμους για ώρες.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο Ισραηλινούς τουρίστες από όχημα που ακινητοποιήθηκε σε λάσπες και φερτά υλικά.

Στη Σκιάθο σημειώθηκαν πλημμύρες και καταστροφές σε δρόμους μετά από έντονη βροχόπτωση 50 χιλιοστών σε λίγα λεπτά, με τις υποδομές να αντέχουν τις επιπτώσεις.

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 8 μποφόρ σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη.

Η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Snapshot powered by AI

Την Εύβοια «σαρώνει» η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με την ισχυρή βροχόπτωση να έχει προκαλέσει προβλήματα κυρίως σε Ψαχνά και Πολιτικά.

Οι δύο αυτές περιοχές έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ύψος της βροχής έφτασε στα 120 χιλιοστά και σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Ειδικότερα, στα Ψαχνά, αρκετές αυλές σπιτιών πλημμύρισαν, ενώ νερά έφτασαν και σε υπόγειους χώρους προκαλώντας καταστροφές.

Μια έγκυος κάτοικος περιγράφει στην κάμερα του ΕΡΤnews τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά της, όταν τα νερά άρχισαν να ανεβαίνουν. «Βγήκα από το σπίτι μου. Το νερό εδώ στην κοιλιά. Ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του, ένα ένα. Μπήκαμε μέσα στο αμάξι. Το αμάξι τίγκα στο νερό, γεμάτο. Βγήκαμε με την όπισθεν. Με τα χίλια ζόρια μας έπαιρνε το νερό».

Όπως λέει, η οικογένεια κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί, ενώ η ίδια αναφέρει πως δεν μπόρεσε να διασώσει σχεδόν τίποτα από το σπίτι. «Σήμερα έψαχνα να βρω ρούχα στα παιδιά. Ούτε κάλτσες, ούτε τίποτα. Δεν μπόρεσα να σώσω τίποτα».

«Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει τέσσερις φορές»

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει την ένταση της βροχής και τα προβλήματα που προκάλεσε η υπερχείλιση του νερού: «Πάρα πολύ νερό έριξε. Πλημμύρα. Κατέβασε από πάνω το ποτάμι και έπνιξε αυτά τα σπίτια εδώ. Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει τέσσερις φορές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν, στην πλημμύρα του 2020 είχαν καταγραφεί 160 χιλιοστά βροχής, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έπεσαν περίπου 120 χιλιοστά.

Ο μεγάλος όγκος νερού, προκάλεσε και κατολισθήσεις στη θέση Δερβένι, στον δρόμο προς το Προκόπι. Η οδική σύνδεση παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα για περίπου εννέα ώρες, ενώ συνεργεία της Περιφέρειας εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συνεργεία του δήμου επιχειρούσαν στους τοπικούς δρόμους, ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των κατοίκων προς και από τις κατοικίες τους.

Προβλήματα από λάσπες και φερτά υλικά σημειώθηκαν και σε άλλους δρόμους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Χωρίς ρεύμα έμειναν για ώρες τα Καμπιά, ενώ βλάβες καταγράφηκαν και σε μεμονωμένους οικισμούς.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο τουριστών

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει και για τον απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών, το αυτοκίνητο των οποίων ακινητοποιήθηκε μέσα σε λάσπες και φερτά υλικά που είχαν καλύψει το οδόστρωμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε σήμα μέσω του 112 περίπου στις 3:45 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες.

Στα Πολιτικά, η εκτίμηση που μεταφέρθηκε από το ρεπορτάζ είναι ότι, εφόσον δεν σημειωθούν νέες ισχυρές νεροποντές, τα δυσκολότερα της κακοκαιρίας έχουν περάσει.

Προβλήματα και στη Σκιάθο

Τα έντονα φαινόμενα επηρέασαν και τη Σκιάθο, όπου μόλις περίπου μισή ώρα ισχυρής βροχής ήταν αρκετή για να μετατρέψει την οδό Παπαδιαμάντη σε ορμητικό χείμαρρο.

Τα νερά παρέσυραν τραπεζοκαθίσματα, κάδους και άλλα αντικείμενα, ενώ πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου, στη Σκιάθο καταγράφηκαν 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρά τα προβλήματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι υποδομές του νησιού άντεξαν και η κατάσταση έχει πλέον αντιμετωπιστεί.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ..

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

- Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

- Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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