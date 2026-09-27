Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

Snapshot Πέντε άνδρες συνελήφθησαντά στη βρεική στρατιωτική βάση RAF Fairford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανέλαβε την έρευνα και μια εξειδικευμένη ομάδα εξετάζει οχήματα για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών.

Εκκενώθηκαν 85 νοικοκυριά κοντά στη βάση και δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων για λόγους ασφαλείας.

Η RAF Fairford χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης βομβαρδιστικών στον πόλεμο με το Ιράν.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις στον πόλεμο του Ιράν. Snapshot powered by AI

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν αναλάβει την έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν επίσης ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη βρετανική νομοθεσία περί εκρηκτικών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο στις έρευνες για πιθανά περιστατικά τρομοκρατίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι οι άνδρες είχαν αρχικά συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Μια εξειδικευμένη στρατιωτική ομάδα για την εξουδετέρωση εκρηκτικών εξετάζει επίσης πολλά οχήματα, όπως ανέφερε το BBC.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας το περιέγραψε ως «σοβαρό περιστατικό». Οι συυληφθέντες είναι ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Ογδόντα πέντε νοικοκυριά κοντά στην αμερικανική βάση εκκενώθηκαν. Δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ένοπλη αστυνομία εμπόδιζε την πρόσβαση στη βάση.

«Μετά από μια σημαντική προειδοποίηση, πολλά ακίνητα στην περιοχή Γουέλφορντ εκκενώνονται αυτή τη στιγμή. Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν νωρίτερα ως ύποπτοι για παραβίαση των νόμων περί εκρηκτικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ. Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσουν λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού.

Το Γουέλφορντ βρίσκεται στα δυτικά της Αγγλίας. Η πόλη βρίσκεται κοντά στην RAF Fairford, μια αμερικανική βάση που χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Μόλις τον Μάρτιο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν μετακινήσει βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς στην RAF Fairford.

Η βρετανική κυβέρνηση στο Λονδίνο είχε επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις» στον πόλεμο του Ιράν. Αυτή η χρήση από τις ΗΠΑ είχε συζητηθεί έντονα στην αρχή του πολέμου.

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