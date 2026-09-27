Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

Snapshot Η κόρη του Γιάννη Βρούτση, Νίκη, παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Πολίτη σε τελετή στο Καβούρι Αττικής.

Η Νίκη Βρούτση είναι απόφοιτος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο Αναστάσιος Πολίτης είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.

Η οικογένεια Βρούτση έχει καταγωγή από τις Κυκλάδες, με τον Γιάννη Βρούτση να προέρχεται από Νάξο και Αμοργό.

Ο Αναστάσιος Πολίτης γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στη Βούλα, ενώ η Νίκη Βρούτση γεννήθηκε επίσης στο Μαρούσι και κατοικεί στη Γλυφάδα. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή και συγκινητική οικογενειακή στιγμή βίωσε ο Γιάννης Βρούτσης, καθώς η κόρη του, Νίκη, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη. Το μυστήριο τελέστηκε σε μια όμορφη τοποθεσία στο Καβούρι Αττικής, συγκεντρώνοντας αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού.

Η Νίκη Βρούτση είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, υπηρετεί την ιατρική ως νευροχειρουργός και έχει καταγωγή από την Άνδρο. Από την πλευρά της, η οικογένεια Βρούτσης συνδέεται στενά με τις Κυκλάδες, με τον Γιάννη Βρούτση να έλκει την καταγωγή του από τη Νάξο και την Αμοργό.

Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία του γάμου τους, ο Αναστάσιος Πολίτης είναι γεννημένος στο Μαρούσι και κάτοικος Βούλας, γιος του Αντωνίου και της Ελένης (το γένος Μεταξά Σούλη), ενώ η Νίκη Βρούτση, επίσης γεννημένη στο Μαρούσι και κάτοικος Γλυφάδας, είναι κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας (το γένος Βαγενά).

*Με πληροφορίες από cycladeslive.gr