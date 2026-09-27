Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα για 300 κατοίκους - Κοινότητα έμεινε αποκομμένη από ορμητικά νερά

Snapshot Η Κοινότητα Μίστρου στην Εύβοια έμεινε αποκομμένη για πάνω από τέσσερις ώρες λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εμπόδισαν την κυκλοφορία οχημάτων.

Εργασίες της Περιφέρειας για την αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας, η οποία είχε υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες του 2020, βρίσκονται σε εξέλιξη στον Μίστρο.

Ο δρόμος στη θέση Δερβένι παρέμεινε κλειστός για περίπου εννέα ώρες λόγω κατολισθήσεων, αλλά αποκαταστάθηκε μετά από νυχτερινές εργασίες.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε με ασφάλεια δύο Ισραηλινούς τουρίστες που είχαν ακινητοποιηθεί στα Πολιτικά Ευβοίας λόγω λάσπης και φερτών υλικών.

Οι τοπικές αρχές και συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Snapshot powered by AI

Εφιαλτική ήταν η νύχτα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline για 300 κατοίκους-εκ των οποίων 50 παιδιά -καθώς η Κοινότητα του Μίστρου στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων έμεινε αποκομμένη από τα ορμητικά νερά για πάνω από τέσσερις ώρες.

Ο μεγάλος όγκος νερού που κατέβηκε στην περιοχή προκάλεσε αιφνίδια πλημμυρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η διέλευση των οχημάτων και να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία από και προς το χωριό.

Τελικά μετά από παρέμβαση των μηχανημάτων έργου της περιφέρειας αποκαταστάθηκε η πρόσβαση.

Στο σημείο όπως φαίνεται και στην Φωτογραφία μας εκτελούνται εργασίες της Περιφέρειας για την κατασκευή της νέας γέφυρας. Η παλαιά γέφυρα είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2020, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή της.

Απεγκλωβίστηκαν Ισραηλινοί

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Δερβένι, όπου ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου εννέα ώρες, εξαιτίας κατολισθήσεων. Συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία στις 9 το πρωί.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από υπόγεια κατοικιών, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών τουριστών στα Πολιτικά Ευβοίας.

Το αυτοκίνητο των δύο τουριστών ακινητοποιήθηκε στη λάσπη και τα φερτά υλικά που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο. Οι ίδιοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.

Αυτή την ώρα σε διάφορους δήμους παραμένουν μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

«Δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, περιγράφοντας την προσπάθεια των συνεργείων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν νέα προβλήματα και να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο.