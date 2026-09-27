Πρίγκιπας Χάρι: Έκανε skydiving για έναν 102χρονο βετεράνο - «Μια συμφωνία είναι συμφωνία»

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε skydiving στον Καναδά για να εκπληρώσει υπόσχεση σε 102χρονο πρώην αλεξιπτωτιστή ως μέρος φιλανθρωπικής δράσης για στρατιωτικούς βετεράνους.

Ο Δούκας του Σάσεξ τόνισε ότι η επιστροφή του στη Βρετανία του επιτρέπει να εστιάσει περισσότερο στη δουλειά του για τους Invictus Games.

Ο Χάρι επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ και χαρακτήρισε «υπέροχο» το γεγονός ότι βρίσκεται ξανά στη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας ανέφερε ότι τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, είναι χαρούμενα στο σχολείο, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στους Invictus Games του Μπέρμιγχαμ το επόμενο καλοκαίρι.

Η απόφαση επιστροφής στη Βρετανία έγινε για πολλούς λόγους, χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Μια υπόσχεση που είχε δώσει σε έναν 102χρονο πρώην αλεξιπτωτιστή κράτησε ο πρίγκιπας Χάρι, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή πτώση με αλεξίπτωτο στον Καναδά, σε μια φιλανθρωπική δράση προς υποστήριξη στρατιωτικών βετεράνων.

Ο Δούκας του Σάσεξ συμμετείχε στο skydiving, τιμώντας τη συμφωνία που είχε κάνει με τον 102χρονο βετεράνο, ο οποίος είχε επίσης αποφασίσει να κάνει άλμα με αλεξίπτωτο.

Μετά την ολοκλήρωση της πτώσης, ο Χάρι συνομίλησε με τον ηλικιωμένο πρώην αλεξιπτωτιστή, ο οποίος ρωτήθηκε αν εξεπλάγη όταν ο πρίγκιπας δέχθηκε τελικά να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του.

«Μια συμφωνία είναι συμφωνία, σωστά;», απάντησε εκείνος, με τον Χάρι να του λέει: «Μπράβο, φίλε. Σ' αγαπώ».

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει ο πρίγκιπας Χάρι σε στρατιωτικούς βετεράνους, ενώ ο ίδιος έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης του με τους πρώην και εν ενεργεία στρατιωτικούς.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα στη Βρετανία»

Μετά την ολοκλήρωση του άλματος, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε και για την επιστροφή του στη Βρετανία, όπου, όπως είπε, είναι «υπέροχο» που βρίσκεται ξανά σε βρετανικό έδαφος.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα σε βρετανικό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η επιστροφή του τού δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στη δουλειά του για τους Invictus Games.

Ο Δούκας του Σάσεξ έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου έναν μήνα πριν, έπειτα από έξι χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, αποκάλυψε επίσης ότι τα παιδιά του, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, είναι «χαρούμενα στο σχολείο».

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να είμαι πραγματικά επικεντρωμένος στους Invictus και στους αγώνες του Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του επόμενου έτους», ανέφερε.

Ο πρίγκιπας Χάρι ρωτήθηκε ακόμη για την απόφασή του να κάνει αυτή την κίνηση τώρα, επιστρέφοντας στη Βρετανία. «Για πολλούς λόγους», ήταν η σύντομη απάντησή του.

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