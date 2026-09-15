Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω ασφαλείας

Snapshot Ο Χάρι και η Μέγκαν απέσυραν άμεσα τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω προβμάτων ασφαλείας και πρακτικών δυσκολιών στιςκινήσεις.

Η απόφαση δεν σχετίζεται με το επίπεδο φροντίδας του σχολείου, το οποίο το ζευγάρι ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή.

Η βρετανική επιτροπή Ravec ξεκίνησε πλήρη επανεξέταση του επιπέδου απειλής για τον Χάρι και την οικογένειά του μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι έχει χάσει το δικαίωμα σε αυτόματη κρατική αστυνομική προστασία από το 2020, παρά τις ανησυχίες του για την ασφάλειά του.

Η Σκότλαντ Γιαρντ παρέχει περιορισμένη προστασία κατά περίπτωση, ενώ η Ravec εξετάζει το ενδεχόμενο επαναχορήγησης μόνιμης αστυνομικής φύλαξης. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ από το βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδοιασμούς της προσωπικής τους ομάδας ασφαλείας, όπως αποκάλυψε το περιοδικό Hello!.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού διευκρίνισε ότι η μεταγραφή σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πρακτικών δυσκολιών που προέκυπταν στις καθημερινές μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βαθιά ευγνωμοσύνη των γονέων προς το διδακτικό προσωπικό για τη θερμή υποδοχή.«Οι γονείς εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τους δασκάλους και το προσωπικό για την αγάπη και τη φροντίδα που έδειξαν στην οικογένειά τους. Ξεκαθαρίζουν, μάλιστα, ότι η απόφαση αυτή δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση στο σχολείο ή στο εξαιρετικό επίπεδο φροντίδας που έλαβαν τα παιδιά.»

Τα δύο παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστική επίσκεψη στο νέο τους σχολείο στην ίδια περιοχή, με τον πρίγκιπα Χάρι να συνοδεύει προσωπικά τη Λίλιμπετ, ενώ το ζευγάρι έχει ενταχθεί στις ομάδες επικοινωνίας των γονέων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ITV News, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας (Ravec) ενημέρωσε εγγράφως τον Χάρι ότι ξεκινά «πλήρη επανεξέταση» του επιπέδου απειλής για τον ίδιο και την οικογένειά του, λαμβάνοντας υπόψη τη μόνιμη πλέον εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ως συνέχεια της πολύχρονης δικαστικής διαμάχης του Χάρι με το βρετανικό δημοσιο. Μετά την παραίτησή του από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και τη μετακόμιση στην Καλιφόρνια, το Υπουργείο Εσωτερικών του αφαίρεσε το δικαίωμα της αυτόματης, κρατικά χρηματοδοτούμενης αστυνομικής προστασίας. Μέχρι σήμερα, το μόνο μέτρο που του παρείχε η αστυνομία ήταν ένας αριθμός τηλεφώνου άμεσης ανάγκης, μέσο που ο ίδιος θεωρεί ουσιαστικά αμελητέο σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου.

Σύμφωνα με το ITV News, η μόνη προστασία που έχει δοθεί στους Σάσεξ από τη βρετανική αστυνομία είναι ο αριθμός τηλεφώνου ενός συνδέσμου της αστυνομίας. Στον δούκα έχει ειπωθεί να καλέσει τον αριθμό τηλεφώνου σε περίπτωση που χρειαστεί αστυνομική βοήθεια, αλλά πιστεύει ότι αυτή είναι ουσιαστικά μηδενική προστασία, καθώς θα χρειαζόταν πολύ χρόνο στους αστυνομικούς για να επικοινωνήσουν μαζί του, σε περίπτωση που ο ίδιος ή η οικογένειά του βρεθούν σε κίνδυνο ή δεχτούν επίθεση.

Η επιμονή του Δούκα για την επαναφορά της αστυνομικής κάλυψης ενισχύεται από δύο παράγοντες: αφενός, οι αποκαλύψεις στα απομνημονεύματά του («Spare», 2023) σχετικά με τη στρατιωτική του θητεία στο Αφγανιστάν θεωρείται ότι αύξησαν τον κίνδυνο αντιποίνων· αφετέρου, το νομικό πλαίσιο στη Βρετανία απαγορεύει στους ιδιωτικούς σωματοφύλακες να οπλοφορούν, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στις ΗΠΑ. Αν και η Σκότλαντ Γιαρντ αξιολογεί την προστασία του κατά περίπτωση —παρέχοντάς του συνοδεία σε μεμονωμένες δημόσιες εμφανίσεις— η Ravec καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα του χορηγηθεί εκ νέου μόνιμη επίσημη αστυνομική φύλαξη.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται σε διαμάχη με το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και χρόνια σχετικά με την απόφασή του να του αφαιρέσει το αυτόματο δικαίωμα στην ασφάλεια. Ο ίδιος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι γεννήθηκε πρίγκιπας και χρειάζεται αστυνομική προστασία όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, έχασε μια σειρά από δικαστικές διαμάχες με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έκρινε ότι είχε απολέσει το δικαίωμα να επικαλείται κατά βούληση την κρατικά χρηματοδοτούμενη προστασία, αφότου παραιτήθηκε από τα ανώτερα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 και μετακόμισε στην Καλιφόρνια για μια νέα ζωή. Μόλις πέρυσι, μετά από ακόμη μία ήττα στα Βασιλικά Δικαστήρια —απέναντι στην κυβέρνηση του πατέρα του, του Βασιλιά— ο πρίγκιπας δήλωσε σε μια οργισμένη συνέντευξή του στο BBC ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πότε θα ερχόταν η στιγμή που θα μπορούσε να φέρει με ασφάλεια την οικογένειά του στη γενέτειρά του.

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